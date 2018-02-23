الإعدام بحق 21 إرهابياً في مصر

قالت مصادر قضائية، إن محكمة مصرية عاقبت 21 متهماً بالإعدام شنقاً لإدانتهم باعتناق أفكار متطرّفة والانضمام لجماعة إرهابية، والتخطيط لمهاجمة منشآت عامة وخاصة وحيازة أسلحة ومتفجرات، وأضافت أن 16 من المدانين هاربون.

ووجهت للمتهمين تهم منها الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة وتكدير السلم العام. وقالت المصادر القضائية إن محكمة جنايات القاهرة عاقبت أربعة متهمين بالسجن المؤبد وثلاثة بالسجن المشدد 15 عاماً، وعوقب السبعة حضورياً.

والمدانون هم: حمدى سعد فتوح وخلاد مصطفى حسين وابراهيم عبد الوهاب فريد وعبد الرحمن محمود نصر ومحمد ابراهيم عبد الكريم، واسلام عصام الدين سيد، واحمد جمال الدين أحمد، وعبد الرحمن محمد حامد، وعمرو نبيل محمد، وعبد الحميد السيد علام ومحمد السيد العربى، وصلاح على محمد، ومصطفى ممدوح ابراهيم، وأحمد حامد عبد الرازق، وحمادة على عبد الفتاح، ومحمود محمد ابراهيم، وأسامة البدرى، وأحمد عز الدين، والسيد محمد ابراهيم، ومحمد السيد جمال، ومحمد ابراهيم. وصدر الحكم برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي، وأمانة سر أيمن القاضي.

وكانت المحكمة بالجلسة الماضية قد أحالت أوراق 21 متهماً إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي.

وكانت النيابة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، حيث قام المتهمون من الأول وحتى الخامس والعشرين، بالتسلل إلى ليبيا من الحدود الغربية، وأقاموا معسكرات تدريب في سيناء، وانخرطوا في صفوف العناصر الإرهابية.

وتلقى المتهمون دروساً تحثهم على القيام بالعمليات الإرهابية، وأصبح القتل عندهم عادة.

كما أن المتهم الأول طارق أبو العزم عاد إلى مصر، وأنشأ جماعة إرهابية لتنفيذ عمليات إرهابية ضد رجال الجيش والشرطة، وضم إلى تلك الجماعة المتهم التاسع والحادي عشر، ومن العشرين حتى الخامس والعشرين، وخططوا لاستهداف الدولة ومؤسساتها، واستهداف المسيحيين واستحلال أموالهم ثم دعا المتهمين إلى مبايعة إخوانهم في سوريا والعراق وتنظيم داعش الإرهابي.