3.3 ملايين نازح عراقي يعودون إلى مناطقهم

قالت المنظمة الدولية للهجرة، إن نحو 3.3 ملايين نازح عراقي عادوا إلى مناطقهم الأصلية مع نهاية يناير الماضي، وأنّ نحو 2.5 مليون آخرين لا يزالون في مخيمات النزوح أو مناطق بعيدة عن مساكنهم الأصلية.

وذكرت منظمة الهجرة، أن آلاف النازحين في العراق يواصلون العودة إلى مناطقهم منذ مطلع العام الجاري، وأنّ حركة العودة تتركز في محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك والأنبار، ومن المقرر أن تنهي الحكومة العراقية ملف النزوح قبل إجراء الانتخابات البرلمانية مايو المقبل.

ونشرت المنظمة الدولية للهجرة، تقريراً تتبع النزوح حتى 31 يناير 2018، مشيرة إلى أنّ أكثر من 3.3 ملايين عراقي عادوا إلى مناطقهم الأصلية، في حين لا يزال هناك 2.5 مليون نازح.

ولفتت المنظّمة إلى أنّ حركة العودة مستمرة، إذ عاد في يناير 125 ألف نازح إلى المحافظات الأربع: نينوى وصلاح الدين وكركوك والأنبار، مضيفة: «منذ بداية الأزمة في أوائل 2014، بعد أن سيطر تنظيم داعش على أجزاء كبيرة من العراق ولحقها الصراع لاستعادة هذه المناطق، نزح ما يقرب من ستة ملايين عراقي، وقد عانت مجتمعاتهم من دمار وأضرار واسعة النطاق».

وأشار تقرير المنظمة الدولية للهجرة إلى أنه في السنوات الثلاث الماضية تلقت محافظة الأنبار أكبر عدد من العائدين، وذلك بفضل تحسن الوضع الأمني وإعادة تأهيل العديد من الخدمات وإعادة بناء الهياكل الأساسية.

إعادة بناء

وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق جيرارد وايت، إنّه مع دخول العراق مرحلة الانتعاش بعد ثلاث سنوات من الصراع، يجب تذكّر أنّ إعادة البناء لن تقوم فقط على إعادة بناء البنية التحتية.

من جهته، أبان عضو مفوضية حقوق الإنسان، ثامر الشمري، أنّ الكرة بملعب الحكومة والوزارات المعنية لتفادي ما أسماها «الكارثة الإنسانية»، معربا عن استغرابه من الحديث في وسائل الإعلام عن الوطنية وحقوق المواطنين والذي يتنافى مع هذا الصمت غير المبرر تجاه هذه القضايا المصيرية على حد قوله. وحذّر من المخاطر التي تواجهها بعض العوائل، لاسيّما ظهور حالات التسول للأطفال والذي يجعلهم عرضة للاستغلال من قبل بعض العصابات وضعاف النفوس.