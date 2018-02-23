غوطة دمشق تغرق في الدماء والدمار لليوم الخامس

استهدفت قوات النظام السوري، أمس، بالغارات والقذائف الصاروخية الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق لليوم الخامس على التوالي من تصعيد أودى بحياة 382 مدنياً، واستهدف 13 مستشفى.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان في حصيلة جديدة مقتل 46 مدنياً جراء القصف على الغوطة الشرقية الخميس. وكان أفاد في وقت سابق عن مقتل 19 مدنياً إلا أن الحصيلة تواصل الارتفاع جراء استمرار القصف

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن «الطائرات الحربية الروسية تستهدف أيضاً الغوطة الشرقية»، لكن موسكو نفت مشاركة طيرانها في قصف الغوطة.

وحسب المرصد، قُتل أكثر من 400 مدني في خمسة أيام. وأورد أن «403 مدنيين قتلوا في خمسة أيام من الغارات الجوية والقصف المدفعي الكثيف».

استهداف مستشفيات

وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسماح لها بدخول الغوطة الشرقية للمساعدة في علاج مئات الجرحى، خصوصاً أن الكثيرين «يلقون حتفهم فقط بسبب عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب». وأفاد مراسلو فرانس برس وأطباء والمرصد عن استهداف مستشفيات عدة في دوما وحمورية وعربين وجسرين وسقبا، فضلاً عن مركز للدفاع المدني في دوما وغيرها من المرافق الطبية. وباتت مستشفيات عدة خارج الخدمة، فيما تعمل أخرى برغم الأضرار الكبيرة التي طالتها.

وأوردت الجمعية الطبية السورية الأميركية (سامز) أن ثلاثة أفراد من طاقمها الطبي العامل في الغوطة الشرقية قتلوا في القصف.

أطباء بلا حدود

وأعلنت منظمة «أطباء بلا حدود» أن 13 مستشفى ينشط فيها أطباؤها تعرضت للقصف في الأيام الثلاثة الأخيرة في الغوطة الشرقية. وفي بيان أصدرته الأربعاء أعلنت المنظمة أن 13 مستشفى وعيادة تعمل فيها تعرضت «للقصف» وتضررت أو دمرت في الأيام الثلاثة الأخيرة. وحذرت «أطباء بلا حدود» من خطورة الأوضاع الإنسانية في الغوطة الشرقية.

400

وقُتل أكثر من 400 مدني في خمسة أيام من الغارات الجوية والقصف الذي يشنه النظام السوري على الغوطة الشرقية آخر معاقل الفصائل المعارضة قرب دمشق، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس. وأورد المرصد أن «403 مدنيين قتلوا في خمسة أيام من الغارات الجوية والقصف المدفعي الكثيف».