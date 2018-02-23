وصول ضباط سوريين إلى عفرين

وصلت مجموعة من الضباط العسكريين، أمس، تابعين لجيش النظام السوري إلى منطقة عفرين لإدارة المجموعات الشعبية التي وصلت لدعم الجماعات الكردية في قتالهم ضد القوات التركية، وقد وصلت دفعة جديدة من القوات الشعبية وانتشرت على مشارف عفرين. وأوضحت قناة «روسيا اليوم» أن مجموعات جديدة من القوات الشعبية السورية وصلت إلى منطقة عفرين برفقة مجموعة من ضباط الجيش السوري، لاستكمال انتشار القوات الشعبية في المنطقة. وقالت وحدات حماية الشعب الكردية السورية إن مقاتلين موالين للنظام انتشروا على الخطوط الأمامية للمساعدة في صد هجوم تركي لكن من الضروري الحصول على دعم من الجيش السوري ذاته.

وقال نوري محمود المتحدث باسم الجماعة «جاءت مجموعات تابعة للجيش السوري على عفرين... لكن ليس بالقدر الكافي لإيقاف الاحتلال التركي». وأضاف «يجب أن يقوم الجيش السوري بواجبه. نحن نرى بأن من واجب الجيش السوري أن يحمي حدود سوريا».

أحياء حلب

في مدينة حلب دخلت أمس قوات النظام منطقة خاضعة لسيطرة مقاتلين أكراد. وقال القائد العام لهذه وحدات حماية الشعب في حلب فرات خليل إنه بسبب التركيز على عفرين، وقعت الأحياء الشرقية من حلب تحت سيطرة النظام السوري.