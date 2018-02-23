الشرعية تحرّر مواقع استراتيجية في محيط صعدة

سيطرت قوات الجيش الوطني في محافظة صعدة، بشكل كامل، على مواقع استراتيجية في مركز مديرية باقم، فيما دمرت مقاتلات التحالف العربي، معسكراً سرياً لميليشيا الحوثي في جنوب صنعاء، كما استهدفت تعزيزات لهذه الميليشيا في عدد من المناطق، في وقت افتتحت قوات الحرس الجمهوري أول معسكراتها في مناطق سيطرة الشرعية، بقيادة العميد طارق محمد عبد الله صالح، تمهيداً لانضمامه إلى المعارك في الساحل الغربي وتحرير ميناء الحديدة بالتزامن وإقرار الخطة الأمنية لمحافظة تعز، التي صد الجيش الوطني اليمني فيها، هجمات متفرقة عدة لميليشيا الحوثي الإيرانية، استهدفت مواقعه في شمال وشرق المدينة.

وسيطرت قوات الجيش الوطني في محافظة صعدة، بشكل كامل، على مواقع استراتيجية في مركز مديرية باقم، أمس. وقال قائد اللواء الخامس حرس، العميد صالح قروش، إن هذا التقدم الذي حققته قوات الجيش الوطني يمثل نقطة الانطلاق لدحر الميليشيا الحوثية من مركز مديرية باقم وتحريرها بالكامل.

وأشار إلى أن مركز المديرية هو الهدف المقبل للجيش الوطني، خصوصاً بعد أن تمكنت قوات الجيش من تحرير مثلث باقم، ما جعل مناطق آل صبحان وجبال أبواب الحديد تحت نيران الجيش الوطني، والتي يأتي بعدها مباشرة مركز مديرية باقم.

وأوضح أن هذه الانتصارات جاءت بعد أن تمكنت وحدات الجيش الوطني من تأمين مرتفعات التباب السود وتبة البركان وتطهيرها من الألغام بالكامل، فيما تتأهب القوات للزحف نحو مركز مديرية باقم.

على الصعيد ذاته، ذكرت مصادر عسكرية، لـ«البيان» أن مقاتلات التحالف استهدفت معسكراً سرياً للميليشيا في منطقة بني سويد، بقاع الحقل في محافظة ذمار جنوب العاصمة، وأن عشرات القتلى والجرحى سقطوا جراء القصف، علاوة على خسائر فادحة على مستوى العتاد القتالي.

وحسب المصادر، فإن مقاتلات التحالف، استهدفت أيضاً تعزيزات للميليشيا الحوثية بمنطقة ضوران، في مديرية أنس، كانت متجهة إلى مدينة ذمار، ومن ثم، إلى محافظة البيضاء المجاورة، بالتزامن مع تنفيذ 17 غارة جوية على مواقع وثكنات للميليشيا الحوثية في منطقتي ضوران، وقاع الحقل، بالمديرية ذاتها.

في الغضون، ذكرت مصادر عسكرية أن أول معسكرات قوات الحرس الجمهوري بدأ تدريباته في مناطق الساحل الغربي، استعداداً للانضمام للمعارك في جنوب الحديدة بقيادة العميد طارق محمد صالح وبدعم من التحالف العربي.

ووفق هذه المصادر فإن المئات من قوات الحرس الجمهوري توافدوا إلى المناطق الخاضعة للشرعية، وإن المعسكر سيتولى تدريب دفعات مختلفة من هؤلاء قبل إرسالهم إلى جبهات القتال المختلفة ابتداء من مناطق الساحل الغربي بهدف تحرير ميناء الحديدة ثاني وأهم موانئ البلاد على ساحل البحر الأحمر، إضافة إلى معركتي محافظتي إب وصنعاء إلى جانب معركة البيضاء من أجل استكمال الطوق على صنعاء من كل الاتجاهات.

صد هجمات

في الأثناء، صد الجيش اليمني في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن، هجمات متفرقة عدة لميليشيا الحوثي الإيرانية استهدفت مواقعه في شمال وشرق المدينة. وذكر بيان صادر عن قيادة محور تعز، إن مواجهات عنيفة دارت بين الجانبين في محيط القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات شرق المدينة تمكنت خلالها قوات الجيش من صدها وإفشالها.

وأضاف أن وحدات من الجيش أفشلت محاولة تسلل للميليشيا في منطقتي عصيفرة والأربعين شمال المدينة، وذلك بعد مواجهات عنيفة تكبدت خلالها المليشيات خسائر فادحة. وفي جبهة صبر أحبط الجيش اليمني هجوماً للحوثيين على تلة العصيد شرق صبر.

وصدت قوات الجيش الوطني اليمني هجمات للمليشيات على مواقع في جبل رحنق في الجبهة الغربية من محافظة تعز، تحت غطاء ناري كثيف وقصف مدفعي. وأشار مصدر عسكري، في تصريح لموقع «26 سبتمبر» التابع للقوات المسلحة اليمنية، إلى نشوب مواجهات مباشرة في محيط الجبل التابع لمديرية مقبنة، سقط فيها قتلى وجرحى من الميليشيات.