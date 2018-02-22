تحرير «وادي المسيني» في حضرموت بدعم القوات الإماراتية

تحت غطاء من الإسناد الجوي لمقاتلات التحالف تتواصل عملية " الفيصل " التي تنفذها قوات النخبة الحضرمية التابعة للقوات الشرعية وبدعم من القوات الاماراتية ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في وادي المسيني في حضرموت.

و قد تمكنت قوات النخبة الحضرمية من تحرير الوادي بالكامل من أيادي عناصر تنظيم القاعدة الأمر الذي كبد التنظيم العشرات من القتلى في صفوفه في عملية هجومية كان للقوة الجوية للتحالف دور فاعل في تدمير مواقع التنظيم مع دخول القوات الأرضيّة التي أظهرت مدى جاهزيتها القتالية في مكافحة الاٍرهاب علما بأن هذه القوات تم اعدادها وتجهيزها لمثل هذا النوع من العمليات النوعية .

وقد تمكنت قوات النخبة خلال هجومها من السيطرة على غرفة عمليات تابعة للتنظيم في أحد الكهوف الجبلية في الوادي وضبط المعدات الخاصة التي كان يستخدمها التنظيم في إدارة و تنفيذ عملياته الإجرامية .

جدير بالذكر أنه تم خلال تمشيط المنطقة العثور على كمية من الأسلحة و العبوات والصواريخ وقذائف الهاون كان التنظيم يخزنها و يسعى من خلالها للقيام بعمليات تزعزع أمن واستقرار اليمن.

و قد شرعت القوات في تأمين الوادي من خلال استحداث مواقع عسكرية في مرتفعات ونقاط تفتيش للحد من أي هجمات مرتدة.