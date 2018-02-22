بدعم من " الهلال" .. الصحة العالمية توزع مساعدات طبية بـ 10محافظات يمنية

بدأت منظمة الصحة العالمية من العاصمة اليمنية المؤقتة عدن اليوم وبدعم مقدم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع مساعدات ومستلزمات طبية على عشرين مركزا صحيا في عشر محافظات يمنية وذلك بحضور الدكتور علي الوليدي وكيل وزارة الصحة العامة و السكان اليمنية .

وتم إرسال دفعة من تلك المستلزمات الطبية إلى مراكز الشحر وتريم بحضرموت ومستسفى مأرب العام ومركز الخبر والمحفد ولودر بمحافظة أبين ومستشفى المخا العام بمحافظة تعز.

و قال وكيل وزارة الصحة العامة و السكان اليمنية إن المساعدات الطبية المقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي لمنظمة الصحة العالمية وتوزع بإشراف الوزارة بعشر محافظات يمنية تأتي في إطار تواصل الدعم الإمارتي السخي للقطاع الصحي في مختلف المحافظات اليمنية والذي يساهم بشكل كبير في تعزيز أدائه وتقديم خدمات علاجية لأبناء الشعب اليمني.

و أشاد بحرص دولة الإمارات على دعم القطاع الصحي بشكل مستمر في مختلف المدن اليمنية المحررة وإعادة تأهيل العديد من المرافق الرئيسة التي تمد الأسر اليمنية بالخدمات المتنوعة مثل الكهرباء والرعاية الصحية والغذاء ما كان له أطيب الأثر في نفوس المواطنين اليمنيين.

من جانبه قال المهندس جمعة عبدالله المزروعي رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بعدن إن " الهلال " يسهم بشكل كبير في استعادة دورة الحياة الطبيعية في اليمن وهو ما يعكس حرص الإمارات وقيادتها الرشيدة على مستقبل الشعب اليمني و التخفيف من معاناته جراء السياسة التدميرية للمليشيات الحوثية الإيرانية والعمل على توفير جميع المقومات الأساسية لإعادة دورة الحياة الطبيعية في هذا البلد الشقيق.

و لفت إلى أن الامارات كانت ولاتزال سباقة إلى تلبية النداءات العاجلة التي أطلقتها السلطات و الشخصيات الاجتماعية في العديد من المناطق المحررة باليمن للتدخل الإنساني العاجل و نجدة الأسر المعوزة فيها عبر تسيير مئات القوافل التي تحمل آلاف الأطنان من المواد الغذائية والإغاثية إضافة إلى إقامة المشاريع التنموية التي كان لها بالغ الأثر في التخفيف من معاناة الاهالي الإنسانية.

و في سياق متصل وصلت أمس إلى ميناء عدن سفينة إماراتية تحمل على متنها 9 حاويات أدوية مقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي سلمت لمنظمة الصحة العالمية وسيتم توزيعها على المحافظات اليمنية.

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات كانت قد وقعت اتفاقية شراكة مع منظمة الصحة العالمية بقيمة 55 مليون درهم تتضمن ترميم 20 مستشفى ومركزا صحيا في 9 محافظات .. إضافة إلى تنفيذ برامج الأنشطة الإيصالية التكاملية ضد شلل الأطفال والحصبة وغيرها في 11 محافظة بقيمة مليون و752 ألف دولار فيما دعمت الإمارات مكافحة وباء الكوليرا في 23 محافظة يمنية.