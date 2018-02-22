الأردن: لا استئناف للعلاقات الدبلوماسية مع قطر

نفت مصادر رسمية أردنية ما تردد عن "ترجيحات قطرية لعودة العلاقات الدبلوماسية بين عمان والدوحة"، إلى ما كانت عليه سابقا.

ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية اليوم الخميس عن المصادر، التي قالت إنها طلبت عدم نشر اسمها، إنه "لا مساعي أو توجهات بهذا الصدد الآن، كما لم يبحث هذا الموضوع في الأوساط الرسمية الأردنية".

وكانت مصادر دبلوماسية في الدوحة رجحت في تصريحات صحفية أمس "أن تشهد الأسابيع القليلة المقبلة، عودة العلاقات الدبلوماسية كاملة مع كل من جيبوتي والأردن".

وكانت الحكومة الأردنية قررت تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع قطر منتصف العام الماضي.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني حينها إنه "بعد دراسة أسباب الأزمة التي تشهدها العلاقات بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين مع دولة قطر، قررت الحكومة تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر وإلغاء تراخيص مكتب قناة الجزيرة في المملكة".

كانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت قطع علاقاتها مع قطر في حزيران/يونيو الماضي واتهمتها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول الأخرى، وهي اتهامات تنفيها الدوحة. وتقوم الكويت بجهود وساطة للتقريب بين الجانبين.