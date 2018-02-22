ضبط 6 إرهابيين بمزرعة لأبو الفتوح في مصر

أعلنت الداخلية المصرية، في بيان، استهداف مزرعة بالبحيرة تابعة للقيادي الإخواني عبد المنعم أبو الفتوح، تؤوي 6 من العناصر الإرهابية الهاربة.

وقالت الوزارة إنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني، تفيد وجود مجموعة من العناصر الإخوانية بمزرعة خاصة بأبو الفتوح كائنة بنطاق مركز شرطة وادي النطرون البحيرة، واتخاذها وكراً لاختبائهم، والانطلاق منها لتنفيذ مخططهم العدائي ضد الدولة.

وأضافت أنه تم استهداف المزرعة المشار إليها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، وأسفرت العملية عن ضبط 6 عناصر سبق اتهامهم في عدة قضايا خاصة بأنشطة جماعة الإخوان الإرهابية، وعُثر بحوزتهم على أسلحة.