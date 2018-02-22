ألغام

أتلف فريق هندسي في الجيش اليمني أمس عشرات الألغام البحرية، وذلك بعد عملية مسح واسعة نجح خلالها الفريق في نزع العشرات من الألغام البحرية المختلفة التي زرعتها الميليشيا الحوثية، بعرض البحر الأحمر قبالة سواحل ميدي بمحافظة حجة، شمال غربي اليمن.

وأكد مصدر عسكري أن الفريق يعمل بوتيرة عالية في نزع العشرات من الألغام البحرية المختلفة التي زرعتها الميليشيات الحوثية في السواحل العامة وعلى سواحل الجزر الآهلة بالسكان وأماكن الصيد وكذا بالقرب من خط الملاحة الدولية في البحر الأحمر غرب جزيرة بكلان اليمنية.

وأضاف «رغم الجهود التي يبذلها الفريق الهندسي التابع للجيش اليمني وإلى جانبه عدد من الخبراء التابعين لقوات التحالف العربي، إلا أن كثافة الألغام وتمويه بعضها وعشوائية زراعتها من قبل الميليشيات الحوثية في مساحات شاسعة من البحر يتسبب في صعوبة نزع الكثير من هذه الألغام».

خطف

اختطفت ميليشيا الحوثي الإيرانية 12 يمنيا بينهم عدد من الأطفال من أبناء عزلة القويم مديرية الطفة بمحافظة البيضاء.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن ميليشيا إيران قامت باختطاف اليمنيين العزل انتقاماً لمصرع مشرفها بالمديرية المدعو أبو خالد فرحات.

وكان المشرف الحوثي أبو فرحات قد لقي مصرعه على يد المواطن حسين أبو بكر الشمري من أهالي مديرية الطفة الذي دافع عن نفسه من اعتداء مشرف الميليشيا ومرافقيه داخل محله بعد أن طالب المشرف الحوثي بإتاوة من المواطن الشمري عنوة.