التحالف يحبط تهريب أسلحة إلى ميليشيا إيران

انتزع الجيش اليمني، بإسناد من طيران التحالف العربي، أمس، مواقع تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الإيرانية في مديرية القبيطة شمال محافظة لحج جنوب البلاد، كما حقق تقدماً جديداً في صعدة في حين أحبطت مقاتلات التحالف عملية تهريب صواريخ وأسلحة لميليشيات الحوثي الإيرانية.

وشنت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن سلسلة غارات خلال الساعات الأخيرة على مخازن أسلحة وثكنات عسكرية للميليشيات الإيرانية في صنعاء ومواقع وتجمعات في جبهات شمال غرب تعز مخلفة قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير عتاد عسكري. واستهدفت الغارات مخازن أسلحة في جبل النهدين، ومعسكراً تدريبياً في منطقة عمد بمديرية سنحان جنوب العاصمة.

إفشال تهريب

وأفشل القصف، بحسب المصادر ذاتها، محاولة للميليشيات نقل صواريخ وأسلحة من مخزن في جبال النهدين وسقوط قتلى وجرحى. وفي تعز، أفادت المصادر أن طائرات التحالف العربي استهدفت خلال ساعات الليل بعدة غارات مواقع وتحركات للميليشيات في مناطق موزعة والبرح ومفرق الوازعية والعرف على خط حيس شمير شمال غرب تعز.

وأكد شهود عيان أن طائرات تحالف دعم الشرعية تقصف على مدار الساعة كل تحركات وتعزيزات الميليشيات عبر خطوط الإمداد الرابطة بين إب والحديدة، مؤديةً سقوط عشرات القتلى من عناصر الميليشيات قبل وصولهم إلى خطوط المواجهات.

وتشهد مناطق غرب تعز القريبة من معسكر خالد بن الوليد والمرتفعات الشرقية لمديرية حيس جنوب الحديدة تحركات ووصول تعزيزات للميليشيات الحوثية تم الدفع بها من صنعاء وذمار عبر محافظة إب في محاولة لوقف تقدم قوات الشرعية والحد من الهزائم التي تكبدتها الميليشيات خلال الأسابيع الأخيرة في هذه الجبهات.

تقدم كبير

وفي سياق الانتصارات الميدانية المتلاحقة للجيش اليمني أحرز الأخير تقدماً كبيراً باتجاه سوق الخميس غرب مديرية القبيطة، بعد معارك عنيفة مع الميليشيات التي تم دحرها من عدة مواقع، بالتزامن مع قصف جوي لمقاتلات التحالف استهدفت مواقع وتجمعات الحوثيين.

وذكر مصدر ميداني أن الجيش اليمني سيطر على أغلب المرتفعات الجبلية المحيطة بمنطقة موجر وصبيح ووادي الخميس، وسط استمرار المعارك العنيفة باتجاه سوق الخميس. وخلفت المعارك، بحسب المصدر، مقتل ما لا يقل عن 10 مسلحين حوثيين وإصابة آخرين، إضافة إلى تدمير طقم قتالي وكمية من الأسلحة والذخائر. كما واصل الجيش اليمني تقدمه الميداني باتجاه جبل الركيزة الاستراتيجي الذي تتمركز فيه الميليشيات غرب المديرية.

وأفاد سكان محليون بأن الحوثيين ردوا على تراجعهم الميداني بشن قصف عنيف بالأسلحة المتوسطة والثقيلة على منازل المدنيين، من أماكن تواجدهم في المرتفعات الجبلية المحيطة بمنطقة عيريم والمرابحة غرب مديرية القبيطة.

وفِي شمال ميدي بمحافظة حجة مشّطت قوات الجيش اليمني عدداً من جيوب ميليشيات الحوثي، في الأحياء الغربية للمدينة.

هزيمة قريبة

وقال محافظ صعدة اللواء‏‏‏ هادي طرشان الوائلي، إن ثلاثة ألوية عسكرية إلى جانب وحدات أخرى، ستدخل الحرب ضد ميليشيات الحوثي في جبهة صعدة، مؤكداً قرب هزيمة الميليشيات في محافظتها الذهبية. وأكد مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية الفريق الركن محمد علي المقدشي أن الجيش اليمني قادر على اجتثاث الجرثومة الحوثية في عقر دارها داخل صعدة.