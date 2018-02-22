«الهلال» الإماراتي يمد يد العون لأطفال مصابين بالسرطان في المكلا

حرص فريق الهلال الأحمر الإماراتي في مدينة المكلا على زيارة الأطفال المصابين بمرض السرطان ومتابعة تلقيهم العلاج في مركز حضرموت للأورام التابع لمؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان «أمل» الموجود ضمن مجمع هيئة مستشفى ابن سينا العام.

واطمأن الفريق على صحة الأطفال وقدموا لهم الألعاب والهدايا وبادلوهم أطراف الحديث في محاولة منهم للتخفيف من معاناتهم.

دعم إنساني

وقال عبدالعزيز الجابري ممثل فريق الهلال الأحمر في محافظة حضرموت: إن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تحاول التخفيف من معاناة الشعب اليمني في المناطق المحررة عبر تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لهم كذلك تحـــــــاول النظر بعين الإنسانية ومد يد العون لمرضى السرطان خصوصاً الأطفال منهم.. معرباً عن إعجابـــه بروح التكافل والتراحم بين فئات وشرائح المجتمع بحضرموت، التي جعلت منها نموذجاً رائعاً لتجاوز ويلات الحرب الدائرة التي أشعلتها ميليشيا الحوثي.