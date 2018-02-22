استشهاد جريح في غزة واعتقال 20 فلسطينياً بالضفة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، عن استشهاد شاب فلسطيني متأثراً بجروح أصيب بها يوم الجمعة الماضي، في مواجهات وقعت شرقي قطاع غزة، واعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 20 فلسطينياً في الضفة وجرف أراضي بمنطقة جنين، في وقت بدأت سلطات الاحتلال بإضافة منازل جديدة في مستوطنة شيلو، بين رام الله ونابلس.

وقال الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم الوزارة في غزة، إن الشاب (19 عاماً) استشهد متأثراً بجروحه التي أصيب بها الجمعة الماضي، برصاص جيش الاحتلال شرق البريج، وكان أصيب برصاص الاحتلال في مواجهات الجمعة التي أدت إلى إصابة 23 فلسطينياً.

من جهة أخرى، أعلن جيش الاحتلال أن قواته اقتحمت محافظات الضفة الغربية والقدس فجر اليوم، واعتقلت 20 فلسطينياً بزعم مقاومة الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال خمسة أطفال مقدسيين عقب اقتحام مخيم شعفاط للاجئين بالمدينة. وأوضح ثائر فسفوس الناطق باسم حركة فتح في المخيم، أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بالتزامن مع خروج الطلبة من مدارسهم، وكان بحوزتهم صور لفتية من سكان المخيم.

وأضاف أن قوات الاحتلال وخلال سيرها في شوارع المخيم اعتقلت 5 فتية تتراوح أعمارهم بين 13-14 عاماً وهم: محمود عبيدو، وأسامة أبو سنينة، ودياب قرش، وإبراهيم كيالة، ورياض السلايمة.

اعتقالات

واعتقلت قوات الاحتلال صحافياً و3 أطفال، وأصيب العشرات بالاختناق وحالات الإغماء خلال قمعها لاعتصام سلمي أمام بوابة معتقل «عوفر»، المقام على أراضي بلدة بيتونيا جنوب رام الله، بالتزامن مع محاكمة الناشط في لجان المقاومة الشعبية منذر عميرة.

واعتصم العشرات عند البوابة الرئيسية لمعتقل «عوفر»، رافعين الأعلام الفلسطينية وصور الأسير عميرة، مرددين الهتافات الداعية إلى وقف سياسة القمع الإسرائيلية، والإفراج عن المعتقلين.

واعتدت قوات الاحتلال بالضرب على المتظاهرين والصحافيين، واعتقلت مراسل فضائية القدس محمد علوان، و3 أطفال كانوا في المكان. وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت على المعتصمين، ما أصاب عدداً منهم بحالات اختناق وإغماء.

وشرعت قوات الاحتلال أمس، بتجريف أراض في قرية ظهر المالح المعزولة خلف جدار الضم والتوسع غرب جنين، بهدف بناء مقطع جديد من الجدار في محيط مستوطنة «شاكيد» المقامة على أراضي المواطنين. واستنكر محافظ جنين اللواء إبراهيم رمضان، جرف الاحتلال لأراضي المواطنين في القرية ومصادرتها بذرائع تخدم التوسع الاستيطاني.

وقال رئيس مجلس قروي ظهر المالح أحمد الخطيب، إن جرافات الاحتلال شرعت صباحاً بتجريف نحو 50 دونماً مزروعاً بأشجار الزيتون والتبغ في محيط المنازل.

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هاجم مستوطنون، أمس، مزارعاً في قرية عينابوس جنوب مدينة نابلس، وبقروا 10 من أغنامه وتسببوا بنفوقها. وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة لـ "معا": إن عدداً من المستوطنين من مستوطنة «يتسهار» هاجموا مزارع في المنطقة الشمالية من قرية عينابوس وبقروا عشرة رؤوس من الأغنام تعود ملكيتها للمواطن باهر ريان.

إهمال طبي

أفاد مركز حنظلة للأسرى والمحررين الفلسطينيين بأنّ الأسير جمال أمين هندي (49 عاماً) من قلقيلية يعاني من مشكلات صحية إثر إصابته في القدم واليد وتفاقمت المعاناة أثناء فترة اعتقاله ووقوعه ضحية للإهمال الطبي المتعمد من قبل عيادات مصلحة السجون.

وأوضح «حنظلة» بأن الاحتلال اعتقل الأسير «هندي» بتاريخ 5 سبتمبر عام 2002، وكان الاعتقال الخامس له، وأصدرت محكمة الاحتلال بحقه حكماً بالسجن الفعلي لمدة 22 عاماً؛ بتهمة المشاركة في أعمال مقاومة ضد الاحتلال، ويعد أحد كوادر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وقد حرمه الاحتلال من لقاء أبنائه أو زيارتهم لسنوات.` رام الله - وكالات