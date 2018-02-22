البحرين: تأييد أحكام الإعدام وإسقاط الجنسية للمدانين بالشروع في اغتيال القائد العام

حكمت محكمة الاستئناف العليا العسكرية صباح أمس، بتأييد أحكام الإعدام وإسقاط الجنسية والسجن، الصادرة على المدانين في قضية الشروع في قتل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة.



كما قضت بتخفيف عقوبة مستأنفين للسجن خمس سنوات بدلاً من سبع، ووقف الاستئناف ضد خمسة مدانين، صدرت ضدهم أحكام غيابية، لحقهم في الطعن بالمعارضة، ورفضت استئناف النيابة العسكرية ضد خمسة متهمين، برأتهم محكمة درجة أولى.



وكانت المحكمة العسكرية الكبرى، قد حكمت في ديسمبر الماضي بالإجماع، بالإعدام والسجن 15 عاماً لستة مدانين، في قضية تشكيل خلية إرهابية، والشروع في اغتيال القائد العام لقوة دفاع البحرين، وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية الأخرى، والمتهم فيها 18 شخصاً، منهم 10 حاضرون، و 8 هاربون، داخل المملكة، وخارجها في كل من إيران والعراق.

وحضر جلسة الحكم في الاستئناف ممثلون عن مؤسسات وجمعيات حقوق الإنسان، ومندوبون من وسائل الإعلام، وعدد من ذوي المتهمين.



ووفق وكالة «بنا» فإن محكمة الاستئناف العسكرية العليا أصدرت حكمها في الطعون المقدمة على الحكم الابتدائي الصادر في قضية تشكيل الخلية الإرهابية وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية الأخرى، حيث قضت المحكمة برفض الاستئناف المقدم من النيابة العسكرية ضد المحكوم عليهم تالياً، وتأييد الحكم المستأنف، فيما قضى به من (براءة) بحقهم وهم: علي أحمد خليفة سلمان (الكربابادي) وحسين عصام حسين الدرازي ومنتظر فوزي عبد الكريم مهدي ورامي أحمد علي الأريش ومحمد عبد الله إبراهيم عباس.



كما قضت المحكمة بوقف الاستئناف المقدم من النيابة العسكرية ضد المحكوم عليهم تالياً لكون الحكم بالإدانة قد صدر غيابياً وحقهم في الطعن بالمعارضة لا يزال قائماً، وهم: مرتضى مجـيـد رمضان علوي (السَـنَدِي) وحبـيب عبدالله حسن علي (الجَـمري) وحـسين عـلي مـحســن بداو والسيـد محمد قاسم محمـد وعلي جعفر حسن الريس.



كما قبلت المحكمة الاستئنافين المقدمين من المذكورين تالياً وتعديل الحكم المستأنف بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة (خمس سنوات)، وهما: حسين محمد أحمد شهاب ومحمد يوسف مرهون العَجَمِي، في حين تم رفض الاستئنافين المقدمين من المذكورين تالياً وتأييد الحكم المستأنف، فيما قضى به من عقوبة بحقهما، وهي السجن لمدة (سبع سنوات)، وهما:

محمد عبد الحسين صالح الشهابي ومحمد عبدالواحد محمد النجار، كما تم رفض الاستئنافات المقدمة من المذكورين تالياً بإجماع الآراء وتأييد الحكم المستأنف، فيما قضى به من عقوبة الإعدام عن تهمة الشروع في القتل والتحريض عليه، والسجن لمدة (15 سنة) عن باقي التهم المسندة إليهم، وهم: الجندي مبارك عادل مبارك مهنا وفاضل السيد عباس حسن رضي والسيد علوي حسين علوي حسين ومحمد عبدالحسين أحمد المتغوي. وتم تأييد الحكم المستأنف، فيما قضى به من إسقاط الجنسية عن جميع المحكوم عليهم بالإدانة.