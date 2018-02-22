الكويت تمدد مهلة إعفاء المخالفين حتى أبريل

أصدر وزير الداخلية الكويتي، خالد الجراح الصباح، قراراً بتمديد المهلة الممنوحة للمقيمين غير الحاصلين على تراخيص بالإقامة، أو من انتهت تراخيص إقامتهم، لمدة شهرين تبدأ من 23 فبراير الحالي حتى 22 أبريل المقبل.

ويقضي القرار الوزاري بإعفاء الأجنبي المخالف لقانون إقامة الأجانب الذي يغادر البلاد أو يخرج منها خلال المدة المحددة من العقوبات أو الغرامات المقررة بالمرسوم الأميري والقرارات المنفذة له، ولا يسري حكم هذه المادة على الذين يدخلون البلاد بعد تاريخ صدور هذا القرار.

وجاء في بيان وزارة الداخلية أن الهدف من وراء إصدار هذا القرار هو «العمل بكل الوسائل للتيسير على المواطنين الكفلاء ومساعدة مخالفي الإقامة على تعديل أوضاعهم».