الإمارات:جهود قطر المبعثرة تعمّق أزمتها

تهكم وزير الدولة للشؤون الخارجية، معالي الدكتور أنور قرقاش على الإعلام القطري ومغرديه، مقدماً لهم الشكر لاهتمامهم بتغريداته التي يتناول فيها أزمة قطر ومقاطعتها من قِبل العديد من الدول، في ظل دعمها المستمر وغير المنقطع للإرهاب، معرباً عن قلقه بشأن عدم إدراك القيادة القطرية بأن جهودها المبعثرة الحالية تعمّق أزمتها، وأن الخلاص في تغييّر «التوجه»، في وقت أكد الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، أن قطر تنكر جهود أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مشيراً إلى ما قام به النظام القطري من تحريض على الحكومة الكويتية أيام «الربيع المفتعل» وإلى معاناة الكويت من «تنظيم الحمدين» الذي سيعود وينقلب على الكويت عندما تسنح له الفرصة.

وقال معالي الوزير قرقاش، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «لا يسعني هذا الصباح إلا أن أشكر الإعلام القطري ومغرديه اهتمامهم بتغريداتي، همّي الأساسي أن تتمكن الحكمة في الدوحة، وأن تدرك قيادتها أن جهودها المبعثرة الحالية تعمّق أزمتها، وأن الخلاص في تغييّر التوجه».

وكان معاليه أكد أن تناول الإعلام القطري لتغريداته خير دليل على غياب المهنية، معتبراً أن «قناة الجزيرة ستخرج من هذه الأزمة قناة محلية ومنشوراً حزبياً باهتاً».

إنكار جهود

في غضون ذلك، أكد الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني رئيس المعارضه القطريه، أن قطر تنكر جهود أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، مشيراً إلى ما قام به النظام القطري من تحريض على الحكومة الكويتية أيام «الربيع المفتعل» وإلى معاناة الكويت من «تنظيم الحمدين» الذي سيعود وينقلب على الكويت عندما تسنح له الفرصة.

تحريض قطري

وقال آل ثاني، عبر تغريدة له على موقع التدوين المصغر «تويتر» معلقاً على وسم «قطر تنكر جهود أمير الكويت»: «لن ننسى ما قام به النظام القطري من تحريض على الحكومة الكويتية أيام الربيع المفتعل، وما كلمة سمو أمير الكويت لهم إلا خير دليل على معاناة الشعب والحكومة في الكويت من هذا النظام، اليوم يمارسون التقية وغداً عندما تسنح الفرصة لهم سيعودون لمكرهم».

قي الاثناء ذكر حساب قطر يليكس، أن تصريحات وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن، تعمد من خلالها توجية إهانة مباشرة إلى أمير الكويت، ويمثل تعدياً على دوره فى الوساطة.

وأفاد حساب قطر يليكس، عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر،:"تعمد محمد بن عبد الرحمن أحد خدم تنظيم الحمدين، توجيه إهانة مباشرة لأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، عندما قال إنه لا يوجد مساع لحل الأزمة القطرية إلا من جانب واشنطن، فأى كذب هذا وأى بهتان وتعدى على الدور الكويتي الذي لا ينكره إلا جاهل".