رفض مقترح لـ«الحمدين» باتفاق أمني على غرار الاتحاد الأوروبي

أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير أن المملكة العربية السعودية غير مهتمة بالمشاركة في تحالف أمني إقليمي على غرار الاتحاد الأوروبي، اقترحته قطر، مشيراً إلى أن الدوحة لا تزال تنتهج سلوكها ولم توقف تمويلها ودعمها للإرهاب، وتنشر الكراهية والإرهاب في عدد من الدول.

وعقد الجبير محادثات في فيينا، أمس، مع وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل، أعقبها مؤتمر صحافي. وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادلا خلالها وجهات النظر حول المستجدات الدولية. وقال الجبير

إن السعودية غير مهتمة بالمشاركة في تحالف أمني إقليمي على غرار الاتحاد الأوروبي، مثلما اقترح «تنظيم الحمدين». وقال «لدينا بالفعل هيكل قائم» في إشارة إلى مجلس التعاون الخليجي. وأضاف «نأمل أن يفعل القطريون الصواب ويوقفوا دعمهم للإرهاب.. إذا فعلوا ذلك سيصبحون عضواً مرحباً به في مجلس التعاون الخليجي ويمكننا حينها المضي قدماً لتحسين الأمن لنا جميعاً»، مضيفاً أنه «إذا أوقفت قطر تمويلها ودعمها للإرهاب فالدول المقاطعة ستكون مستعدة لاستئناف علاقتها الطبيعية معها».

هاشتاغ

وتفاعل نشطاء في منطقة الخليج العربي مع كلمة الجبير، الذي أكد مواصلة قطر سلوكها الداعم للإرهاب، حيث دشنوا هاشتاج (وسم) «#قطر_تنشر_الكراهيه_والارهاب»، للتعبير عن تأييدهم لما ذكره الوزير السعودي.

وقد تصدر الهاشتاج موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في دول الخليج العربي، وهو ما يعكس حالة التوحد بين أبناء دول مجلس التعاونالخليج، وإحساسهم بالخطر الذي تمثله السياسات القطرية على أمن المنطقة ككل.

وقد تناول عدد من المغردين ضرورة أن يكون هناك موقف دولي لمواجهة السلوك العدواني الذي يمارسه حكام الدوحة تجاه الشعوب، في ضوء الإصرار على سياساتهم الداعمة للعنف والإرهاب.

دعم اليمن

وكان وزير الخارجية السعودي، شدد، أول من أمس، على أن بلاده تبذل قصارى جهدها لتحقيق التقدم في اليمن، مشيراً إلى إعلان المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، عن الخطة الإنسانية الشاملة في اليمن، وأكد في الوقت ذاته فتح جميع الموانئ في اليمن قدر الإمكان.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الجبير قوله «اليمن بلد جار لنا، ونعمل على تحسين وضعه كذلك نحن ندعم مهمة المبعوث الدولي في اليمن، كما أن معظم الأراضي اليمنية استعيدت من الحوثيين المتمردين».

وأكد أن ميليشيا الحوثي مسؤولة عن تدهور الأوضاع في العديد من المناطق والقرى اليمنية، ويجب أن يتحملوا المسؤولية أيضاً لتجنيدهم الأطفال وكذلك في استهداف العديد من المدنيين وقتلهم واقتراف العديد من الانتهاكات، كما أنهم يشنون هجمات ويطلقون صواريخ باليستية على المملكة العربية السعودية، وهذا انتهاك للقرارات الدولية وللسيادة.