«مركز الخليج»:إيران تدفع ثمن تدخلاتها الخارجية في المنطقة

كشف مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية، الحصاد الإيراني السياسي على المستوى الداخلي والعربي والدولي، في تقريره الاستراتيجي السنوي للعام 2017، مشيراً إلى أن إيران تعيش حالة من التعقيد على المستوى الداخلي وتدفع ثمن سياستها الخارجية في المنطقة.

وركز التقرير على جوانب التسليح العسكري لجماعة الحوثي الانقلابية، وإرسال المقاتلين وتجنيد وتدريب المقاتلين الجدد المنضمين إلى صفوف الجماعة، وأثر العلاقة بين تصفية الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وفضّ الشراكة مع الذراع الإيرانيَّة باليمن (جماعة الحوثي)، ثم الدور الإيرانيّ في سوريا من خلال تحديد العوامل المؤثرة على الدور الإيرانيّ في الأزمة.