المقدشي: الجيش اليمني بدعم التحالف يجتث الجرثومة الحوثية

تفقد مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية الفريق الركن محمد علي المقدشي، جبهة المهاشمة بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، واطّلع على سير العمليات العسكرية الجارية في المنطقة.

وقام الفريق المقدشي ومعه محافظ الجوف قائد لواء النصر اللواء أمين العكيمي، بزيارة للخطوط الأمامية والمواقع التي تم تحريرها مؤخراً ودحر الميليشيا الحوثية الانقلابية منها، واطّلع على الانتصارات الكبيرة التي يحققها أبطال الجيش الوطني بإسناد من المقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي.

وثمّن الفريق المقدشي جهود دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومواقفهم الأخوية في سبيل دحر الميليشيا الانقلابية.

وأكد أن الجيش اليمني بعقيدته وعدالة قضيته قادر على اجتثاث الجرثومة الحوثية، التي باتت محاصرة في عقر دارها داخل محافظة صعدة ويتم تضييق الخناق عليها يوماً بعد يوم، متمنيا من الميليشيا الإيرانية أن تعي الدرس، وأن تعود إلى رشدها، وأن تدرك أنها إلى زوال وأن شعبنا اليمني لن يقبل ببقاء المشاريع التخريبية المستوردة، وأية مشاريع لا تخدم مصلحة الوطن.