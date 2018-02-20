مصادر لـ«البيان »: ترتيبات لفتح جبهة أرحب

استكملت قوات الشرعية وبإشراف قوات التحالف الترتيبات الخاصة بفتح جبهة قتال جديدة في شمال صنعاء إلى جانب جبهة مديرية نهم الواقعة في المدخل الغربي للعاصمة فيما أفشلت هجومين للميليشيا في محافظتي الحديدة والجوف. وقالت مصادر عسكرية لـ«البيان» انه وفِي إطار خطة تطويق العاصمة لتحريرها استكملت الترتيبات العسكرية لفتح جبهة قتال جديدة في مديرية ارحب شمال صنعاء والمطلة على المطار الدولي في المدينة.



ووفقاً لهذه المصادر فإن العمليات العسكرية تمضي باتجاهين الأول تحرير ميناء الحديدة الهام من قبضة الميليشيا والثاني تطويق العاصمة لإجبار الميليشيات على الاستسلام حفاظاً على سلامة المدنيين فيها.

وأشارت المصادر إلى أن وحدات عسكرية غالبيتها من أبناء منطقة شمال صنعاء تلقوا تدريبات قتالية مكثفة كما تم تجهيز هؤلاء المقاتلين بما يحتاجونه من أسلحة ومعدات تضمن التقدم في هذه الجبهة وأن انطلاقها سيتم تحديده من قبل العمليات المشتركة للتحالف وقوات الشرعية.



مقتل العشرات

وعلى صعيد متصل قتل وجرح العشرات من الميليشيا في غارات استهدفت تجمعات هؤلاء في مديرية التحيتا جنوب ميناء الحديدة.



وذكرت المصادر أن الغارات استهدفت تجمعات مسلحة لميليشيا الحوثي في طريق المغرس ودمرت سيارات عسكرية وأسلحة كما قتل وجرح العشرات من عناصر هذه الميليشيا بعد أن تلقت هزائم قاسية في مديريتي الخوخة وحيس.



وذكرت مصادر أن 11 مسلحاً من ميليشيا الحوثي الإيرانية، لقوا حتفهم في غارة جديدة للتحالف العربي استهدفت موقعاً في منطقة المغرس بمديرية التحيتا في جبهة الساحل الغربي. وتركزت المعارك في المنطقة الرابطة بين مديرية حيس والجراحي.

وتم استهداف مركبات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي، كانت قادمة من منطقة جبل رأس إلى الجراحي. على صعيد متصل أفشلت قوات الجيش الوطني والمقاومة هجوماً نفذته ميليشيا الحوثي على أطراف مديرية حيس، في محافظة الحديدة، حيث دارت مواجهات عنيفة بين الطرفين استمرت عدة ساعات وانتهت بهزيمة تلك الميليشيات.

واعلنت قوات الجيش اليمني مقتل نحو 100 عنصر من مسلحي الحوثيين بينهم قيادات خلال يومين بمحافظة الحديدة.



صد هجوم

في الجوف، صدت قوات الجيش اليمني هجوماً لميليشيا الحوثي بمديرية المصلوب. وقال موقع الجيش «سبتمبر نت» إن قوات الجيش صدت هجوماً للميليشيا الحوثية على مواقع تمركزها في مناطق الهيجة، والعقدة، والحلو، بمديرية المصلوب. وبحسب الموقع فإن قوات الجيش اليمني أجبرت الميليشيا على الفرار، وكبدتها قتلى وجرحى.



غارات جوية

في الأثناء، استهدفت مقاتلات التحالف العربي بعدة غارات جوية على تعزيزات وتجمعات للميليشيا الإيرانية على أطراف مديرية صرواح، في محافظة مأرب. وأفادت مصادر محلية أن مقاتلات الجو استهدفت تعزيزات للميليشيا بمديرية صرواح، مخلفة وراءها مقتل 12 عنصراً من ميليشيا إيران