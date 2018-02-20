السلطات السودانية تطلق سراح العشرات بعد احتجاجات الخبز

أفرجت السلطات السودانية، أمس، عن ما يربو على 80 شخصاً كان قد جرى اعتقالهم عقب الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وذلك بحسب ما صرح به المسؤولون، وكذلك معارض بارز كان قيد السجن طيلة أعوام.

وصرح وزير الإعلام السوداني، عثمان محمد، عبر الهاتف «الأشخاص المفرج عنهم هم العقول المدبرة للتظاهرات، وأن الحكومة قد سامحتهم». ويأتي هذا الإفراج بتوجيهات من الرئيس السوداني عمر البشير.

وقال الناطق باسم المعارضة، محمد زكي، إن نائب زعيم حزب الأمة، وهو حزب المعارضة الرئيسي، فضل الله برمة - الذي كان في السجن طيلة أعوام - من بين الذين تم الإفراج عنهم.