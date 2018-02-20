تعديلات بسلك الأمن في الصومال

أعلنت الحكومة الصومالية أمس، تعيين قائدين جديدين للشرطة وجهاز الاستخبارات، بعد قرابة أربعة أشهر من إقالة سلفيهما إثر الاعتداء الأكثر دموية في تاريخ البلد المضطرب الواقع في منطقة القرن الافريقي.

وعُيّن نائب وزير الصحة حسين عثمان حسين رئيساً لجهاز الاستخبارات، فيما اختير نائب قائد الشرطة بشير عبدي محمد قائداً جديداً لها في البلد الذي يتعرض لاعتداءات تشنها حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وأُقيل المسؤولان في 29 أكتوبر الماضي غداة اعتداء أوقع 27 قتيلاً، وبعد أسبوعين من اعتداء في مقديشو بشاحنة مفخخة أدى إلى مقتل 512 شخصاً.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الاعتداء، لكن أصابع الاتهام تشير إلى حركة الشباب المتشددة.