جنيف: "مقاضاة قطر" في الدورة 37 القادمة لمجلس حقوق الإنسان

تزامناً مع الدورة 37 القادمة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي ستعقد بجنيف من 26 فبراير إلى 23مارس 2018، عقدت المنظمة الإفريقية للتراث وحقوق الإنسان مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا منتدى دولي بعنوان ( مقاضاة قطر) صباح اليوم الاثنين الموافق 19 فبراير 2018 في قاعة فندق جنيف.

وصرح المدير التنفيذي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا ومدير مكتب جنيف د. مهند النعيمي، بان المنتدي الدولي شارك به ممثلو منظمات حقوقية دولية وخبراء ستشارك في أعمال الدورة 37 القادمة لمجلس حقوق الإنسان حيث استعرض وناقش المنتدى 3 تقارير حقوقية سترفع إلى الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان معنية بانتهاك دولة قطر للقانون الدولي والاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، أشرف على إعدادها خبراء وممثلون من القانونيين والضحايا والحقوقيين والتقارير هي:

1 سحب دولة قطر الجنسية ما يقارب من 5000 من قبيلة الغفران.

2 تمويل دولة قطر للارهاب العالمي.

3 انتهاك دولة قطر لحقوق العمالة الوافدة العاملة في المنشآت الرياضية لكأس الفيفا للعالم2022

وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا شاركت مع عدد من المنظمات في سبتمبر الماضي في تسليم شكوى قبيلة الغفران بشأن الانتهاكات القطرية بحق أفرادها إلى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية د. محمد علي النسور، وذلك خلال لقاء عقد بمكتب الأخير بمقر الأمم المتحدة في جنيف شهر سبتمبر الماضي و أبدى النسور الاهتمام بالشكوى وأوضاع حقوق الإنسان في قطر.