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«باتريوت» الإمارات تدمر «باليستي» الحوثي فوق المخا

انتصار استراتيجي بتطهير المسيني من القاعدة

المصدر:
  • عدن، نيويورك - البيان، وكالات
التاريخ:

جولات عديدة انتهت بانتصار ساحق للشرعية على التنظيمات الإرهابية في المناطق المحررة | أرشيفية

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اعترضت منظومة الدفاع الصاروخية (باتريوت)، التابعة للقوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالـف في اليمن، صاروخاً «باليستياً» أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه مديرية المخا.

كما دمرت مقاتلات التحالف منصة إطلاق صواريخ باليستية للحوثيين بالقرب من مطار الحديدة، فيما تحقق قوات الجيش الوطني تقدماً نوعياً باستعادة مواقع جديدة، وسط فرار جماعي للميليشيات.

وحقق الجيش اليمني، بدعم من التحالف وإسناد كبير من القوات الإماراتية، انتصاراً على تنظيم القاعدة في وادي المسيني، إثر اقتحام تحصينات التنظيم، وتطهيرها من العناصر الإرهابية، ضمن «عملية الفيصل». وطرحت بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا مسودة قرار على مجلس الأمن يدين إيران لتقاعسها عن منع وصول صواريخها الباليستية إلى جماعة الحوثي.

 

 

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