الفرق الهندسية للشرعية تفكك 3 آلاف لغم في صعدة

نزعت الفرق الهندسية التابعة للشرعية قرابة ثلاثة ألف لغم أرضي وعبوة ناسفة في عدد من مناطق مندبة، بمديرية باقم، زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية قبل دحرها منها بمحافظة صعدة (شمالي اليمن) معقل زعيم ميليشيات الحوثي.

وقال رئيس الفريق الهندسي في اللواء الخامس سلطان شمسان «إن ميليشيات الحوثي الانقلابية زرعت هذه الكمية من الألغام والعبوات الناسفة في مساحة صغيرة تقدر بعشرة كيلومترات، بمنطقة مندبة».

وأضاف في تصريح نقله موقع الجيش «26 سبتمبر» أن ألف لغم من بينها تم نزعها خلال الأسبوع المنصرم، مشيراً إلى «أن الفرق الهندسية سبق قبلها أن انتزعت ألفي لغم وعبوة ناسفة خلال الفترات الماضية، تم تفجير كميات كبيرة منها».

وبحسب رئيس الفريق الهندسي «فإن تلك الألغام تنوعت في أحجامها والصنع ما بين محلي وخارجي، وبينها قرابة 500عبوة ناسفة محلية الصنع تزن كل عبوة منها 80 كجم، فيما توزعت البقية ما بين ألغام فردية وألغام عربات ودواسات».

وقال شمسان إن الميليشيات عملت على تمويه عدد كبير من الألغام من خلال صناعتها على شكل أحجار وجبسيات تناسب طبيعة الأرض، الأمر الذي يهدد حياة المدنيين مستقبلاً موضحاً أن الميليشيات الحوثية استغلت بقايا الصواريخ الحرارية والقذائف التالفة وحولتها إلى شبكات ألغام يتم تفجيرها عبر أجهزة تحكم عن بعد.

يشار إلى أن قائد فريق المهندسين الأسبق النقيب عبد الخبير الشميري قتل أثناء عمليات المسح والتطهير التي قامت بها الفرق الهندسية خلال الأسبوع الماضي، في عدد من المناطق بمحافظة صعدة.