منظومة الدفاع الإماراتية تعترض «باليستياً» فوق المخا

اعترضت منظومة الدفاع الصاروخية (باتريوت)، التابعة للقوات المسلحة الإماراتية، العاملة ضمن قوات التحالـف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، أمس، صاروخاً «باليستياً» أطلقته ميليشيات الحوثي الإيرانية باتجاه مديرية المخا بمحافظة تعز، فيما شن التحالف بإسناد كبير من القوات المسلحة الإماراتية غارات جوية على مناطق رابطة بين مديريتي حيس والجراحي جنوبي محافظة الحديدة، تزامنت مع مواجهات وقصف مدفعي بين الجيش الوطني وميليشيات الحوثي الإيرانية.



وأسقطت منظومة الدفاع الصاروخية التابعة للقوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالـف العربي لدعم الشرعية في اليمن صاروخاً «باليستياً» أطلقته ميليشيات الحوثي الإيرانية باتجاه مديرية المخا بمحافظة تعز.



وكانت مقاتلات التحالف قد دمرت منصة إطلاق صواريخ باليستية تابعة لميليشيات الحوثي الإيرانية بالقرب من مطار الحديدة، كانت تعمل على تجهيزها لإطلاق أحد الصواريخ نحو مدينة المخا، فيما تحقق قوات الجيش الوطني اليمني تقدماً نوعياً باستعادة مواقع جديدة، وسط فرار جماعي لعناصر ميليشيات الحوثي الإيرانية وانهيار صفوفها.



وتواصل القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية تنفيذ عملية الإسناد الناري واللوجستي والاستطلاع الذي توفره لقوات دعم الشرعية في اليمن خلال تقدمها نحو مديرية الجراحي.



الساحل الغربي

في السياق، تواصل مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وبإسناد كبير من القوات المسلحة الإماراتية، دك معاقل الحوثيين وشن غارات جوية على مناطق رابطة بين مديريتي حيس والجراحي جنوب محافظة الحديدة على الساحل الغربي لليمن، تزامنت مع مواجهات وقصف مدفعي بين الجيش الوطني والمقاومة اليمنية من جهة وميليشيات الحوثي الإيرانية من جهة أخرى، وذلك بعد الانتصارات الكبيرة التي تم تحقيقها في تحرير مديرية حيس.



واستهدفت مقاتلات التحالف مواقع وتجمعات وآليات قتالية وتعزيزات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي كانت متجهة إلى حيس، وأيضاً إلى منطقة الهاملي الجبلية التابعة لمديرية موزع وشرق معسكر خالد بن الوليد، حيث تكبدت الميليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح.



وأسفرت الغارات عن تكبد الميليشيات الحوثية الإيرانية خسائر في الأرواح والعتاد، كما تمكنت قوات الشرعية من التصدي لجميع محاولات تسلل الميليشيات نحو المناطق المحررة.



وقال مصدر مسؤول في المقاومة اليمنية لوكالة أنباء الإمارات «وام» إن مقاتلات قوات التحالف العربي نفذت غارات جوية على تجمعات ميليشيات الحوثي الإيرانية، مما أسفر عن تدمير تعزيزات عسكرية وآليات تابعة لها في مناطق الهاملي الجبلية التابعة لمديرية موزع وشرق معسكر خالد بن الوليد.



القبح الإيراني

وأضاف المصدر أن عمليات تمشيط جيوب الحوثيين في المناطق الواقعة بين شرق المخا ومديرية حيس لا تزال مستمرة، مشيراً إلى أن الانتهاكات والجرائم التي تقوم بها الميليشيات الحوثية الإيرانية تكشف الوجه القبيح لها والمشروع الإيراني الانقلابي وتوجهها الإجرامي وعداءها لشرائح المجتمع اليمني كافة.



وتشهد اليمن انتفاضة شعبية ضد ميليشيات الحوثي الإيرانية في عدد من المناطق التي تحاصرها، مما يعكس الرفض الشعبي القاطع لها، في ظل وحدة الصف وتكاتف الجهود في وجه المشروع الإيراني الانقلابي الذي يهدف إلى طمس هوية الشعب اليمني وتمزيق نسيجه الاجتماعي والسيطرة على مقدراتها من خلال ميليشياته الإرهابية الانقلابية. وتقدم القوات المسلحة الإماراتية ضمن قوات التحالف العربي إسناداً عسكرياً ودعماً لوجستياً للعمليات البرية والجوية والبحرية.



كما تقوم بدور كبير دعماً لليمن لتخليصه من المخطط الإيراني الإرهابي عبر ميليشيات الحوثي الانقلابية، حيث يتواكب التحرير مع العمليات الإنسانية الأساسية والضرورية لإغاثة الأشقاء ودعمهم على تجاوز الظرف العصيب الذي يمرون به، حيث يتصدر محور الأعمال الإنسانية والإغاثية الأولويات لإغاثة الأشقاء، فكان التحرير يتبع بالتطهير من فلول الميليشيات الإرهابية، إضافة إلى مشاريع إعادة التأهيل لتستعيد الحياة دورتها الطبيعية.



ويأتي تحرير مديرية حيس والتقدم نحو الشمال على الساحل الغربي لليمن محطة مفصلية على طريق التحرير الشامل، قامت فيه القوات المسلحة الإماراتية بدور أساسي، ووجهت من خلاله ضربة قاضية للمشروع الانقلابي الإيراني في اليمن.



عمليات صنعاء

وفي صنعاء، دمرت مقاتلات التحالف العربي منصة إطلاق الصواريخ، كما استهدفت تعزيزات لميليشيا الحوثي بمديرية نهم، شرق صنعاء. ووفق مصادر عسكرية، فإن غارات جوية استهدفت تعزيزات للميليشيا الحوثية في منطقة سد العقران، ومواقع مجاورة لها، وأدت إلى تدمير منصة إطلاق صواريخ وثلاثة أطقم قتالية سقط جميع من كانوا على متنها قتلى وجرحى. بالتزامن، استهدفت مقاتلات التحالف مواقع وتجمعات للميليشيا الحوثية في منطقتي المبدعة، وتبة ريمان، بالمديرية ذاتها، كبدتها خسائر في الأرواح والمعدات.



3 محاور لتحرير صنعاء

ذكرت مصادر يمنية أن قوات الشرعية تستعد على تخوم العاصمة صنعاء، للتوغل في مواقع سيطرة الميليشيات الانقلابية عبر ثلاثة محاور. ونقلت وسائل إعلام يمنية أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تتمركز حول العاصمة صنعاء لاستهداف مواقع استراتيجية للميليشيا الانقلابية. وأشارت المصادر إلى أن «القوات الشرعية تجهِّز حالياً لعملية عسكرية واسعة عبر ثلاثة محاور سيتم الإفصاح عنها قريباً». وشنّت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية قصفاً جوياً استهدف مواقع الميليشيات الانقلابية في مديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء، ودمرت، أهدافاً للميليشيات الانقلابية في المنطقة.