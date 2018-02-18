إطلاق «عملية الفيصل» لتطهير وادي المسيني من الإرهاب

«سيناء 2018» مستمرة حتى تحقيق أأطلقت قوات التحالف العربي والشرعية اليمنية، بدعم كبير من القوات المسلحة الإماراتية، «عملية الفيصل» لتطهير جيوب وأوكار عناصر تنظيم القاعدة في وادي المسيني، من خلال ثلاثة محاور أساسية وبإسناد جوي مكثف.

وأعلنت قوات النخبة الحضرمية بدء العمليات في الوادي غربي المكلا لملاحقة فلول «القاعدة»، وتدمير ملاذاتهم التي لجأوا إليها بعد الهزائم التي تعرض لها التنظيم في المحافظات المحررة.

وتأتي العملية الجديدة بعـد أيام مـن إحكام الحصار علـى مداخل ومخارج وادي المسيني، واستحداث نقــاط تفتــيش أمنيــة فـي الطرق الرئيسة والطرق الأخرى التـي تستخدمها العناصر الإرهابية للفرار.

كما شنّت قوات الشرعية اليمنية، بدعم من التحالف العربي، وإسناد كبير من القوات المسلحة الإماراتية، هجوماً جديداً على ميليشيات الحوثي في مديرية الجراحي، أسفرت عن انهيار الخطوط المتقدمة للانقلابيين، في وقت شن طيران التحالف العربي غارات جوية استهدفت تعزيزات تابعة للميليشيا بمحافظة البيضاء، فيما قُتل 30 حوثياً خلال تصدي القوات السعودية لعملية تسلل قبالة جازان.

وبدعم وجهد كبير من القوات المسلحة الإماراتية، واصلت فرق الهلال الأحمر الإماراتي جهودها الدؤوبة في إغاثة أبناء اليمن، من خلال توزيع ألفي سلة غذائية، إضافة إلى السلع الأساسية ضمن حملة التوزيعات المستمرة على سكان مديرية المخا الواقعة على الساحل الغربي لليمن.

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