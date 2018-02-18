مكماستر: إيران تتحمل مسؤولية انتشار الإرهاب في المنطقة

حذر مستشار الأمن القومي الأميركي، إتش.آر مكماستر، من تزايد قوة شبكة وكلاء إيران في بلدان بالشرق الأوسط. وقال مكماستر إن إيران تبني وتسلح شبكة قوية على نحو متزايد من الوكلاء في دول مثل سوريا واليمن والعراق.

وأضاف خلال مؤتمر ميونخ للأمن: «ما يثير القلق بشكل خاص هو شبكة الوكلاء هذه التي تكتسب المزيد والمزيد من القدرة، فيما تزرع إيران المزيد والمزيد من الأسلحة المدمرة في هذه الشبكات»، مشيراً إلى أن هذه الشبكات يمكن أن تتحول ضد حكومات تلك الدول.

ونقلت وسائل إعلام عن مستشار الأمن القومي الأميركي قوله: «ومن ثم حان الوقت الآن في اعتقادي للتصرف ضد إيران». وأكد مكماستر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يزال عند موقفه القاضي بأن الصفقة النووية التي وقعتها طهران مع الدول الكبرى، معطلة. وحمل مستشار الأمن القومي الأميركي إيران، المسؤولية عن انتشار الإرهاب والقلاقل في الشرق الأوسط. ودعا إلى الضغط على إيران من خلال تعليق التعاملات التجارية معها، ودفعها لوقف دعمها للإرهاب.

وفي الشأن السوري قال مكماستر إن روايات الناس تشير إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد ما زال يستخدم الأسلحة الكيماوية، مضيفاً أن الوقت حان كي يحاسب المجتمع الدولي النظام السوري.

وتابع مكماستر أثناء حديثه خلال مؤتمر ميونخ للأمن: «روايات الناس والصور توضح أن استخدام الأسد للأسلحة الكيماوية ما زال مستمراً». واستطرد «حان الوقت كي تحمل جميع الدول النظام السوري والجهات الراعية له مسؤولية تصرفاتهم وتدعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيماوية».