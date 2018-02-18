محكمة عراقية تسجن سيدة روسية عاماً

قضت محكمة عراقية بحبس سيدة روسية لمدة عام، بعد إدانتها بتهمة اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية. وبرأت المحكمة المواطنة الروسية من تهمة الإرهاب، وفق عضو مجلس الاتحاد الروسي، ومبعوث الرئيس الشيشاني إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زياد سبسبي.

وقال سبسبي: «أصدرت المحكمة حكماً مخففاً وعادلاً، هو الحبس عاماً للمواطنة الروسية بيتيمات محمدوفا، التي كانت تعيش في ألمانيا قبل قدومها إلى العراق»، مشيراً إلى أنّ المحكمة أصدرت حكماً عادلاً، مدركة أنّ النساء وجدن في مناطق النزاع في العراق لم يكن بإرادتهن، ولم يكن ينوين إلحاق الأذى بالشعب العراقي. ونوه سبسبي بالدور الحاسم للمحامين والقانونيين الذين كلفهم الرئيس الشيشاني للدفاع عن المواطنة الروسية، مشيراً إلى أنهم نجحوا في إثبات براءتها.