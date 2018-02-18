السيسي: «سيناء 2018» مستمرة حتى تحقيق أهدافها

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، إن القوات المسلحة والشرطة ستواصل تنفيذ الخطة الأمنية الموسعة «سيناء 2018»، حتى استكمال أهداف العملية، بما فيها تأمين وحماية المدنيين في مختلف أنحاء البلاد. وأشاد السيسي لدى لقائه عدداً من الوزراء وكبار رجال الدولة بمقر الرئاسة بما تبذله القوات المسلحة والشرطة من جهد كبير لتطهير مصر من الإرهاب.

تدمير بؤر

في السياق، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، أمس، القضاء على عدد من المسلحين وتدمير بؤر إرهابية جديدة، خلال العمليات العسكرية المستمرة التي تخوضها قوات الجيش والأمن المصري في سيناء. وأفاد البيان التاسع، للعملية الشاملة «سيناء 2018»، بأنه تم قتل ثلاثة متطرّفين وتدمير سيارة دفع رباعي مجهزة برشاش نصف بوصة.

كما أسفر رصد واستهداف بؤرة إرهابية شديدة الخطورة بشمال سيناء، عن مقتل أربعة من العناصر المتطرّفة المسلحة، خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوات المداهمة، حيث عثر على بندقيتين آليتين وعبوة ناسفة معدة للتفجير.

تدمير مخازن

وأوضح البيان، أنّ قوات الأمن تخلصت من عشرات العبوات الناسفة، فضلاً عن تدمير مخازن أسلحة وأوكار تابعة للإرهابيين. وأضاف أنّ المهندسين العسكريين قاموا باكتشاف وتفجير 45 عبوة ناسفة تمت زراعتها لاستهداف قوات المداهمات بمناطق العمليات.

وأشار إلى تدمير 158 ملجأ ووكراً ومخزناً عثر بداخلها على عدد من الأسلحة الآلية والذخائر، وأجهزة الاتصالات اللاسلكية ودوائر النسف والتدمير ومواد الإعاشة، وكميات كبيرة من مادة C4 شديدة الانفجار والمواد الكيماوية التي تدخل في صناعة العبوات الناسفة، وضبط أكثر من سبعة أطنان من المواد المخدرة.

واشتمل البيان على ضبط وتدمير سبع سيارات تستخدمها العناصر الإرهابية، و32 دراجة نارية دون لوحات معدنية.

فرض سيطرة

أوضح بيان الجيش المصري أن القوات البحرية استمرت في تنفيذ مهامها المخططة، وتأمين المسرح البحري من رفح وحتى العريش لمنع تسرب العناصر الإرهابية عن طريق البحر، وتنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية بمسرح عمليات البحر المتوسط بالتزامن مع العملية الشاملة سيناء 2018.

وواصلت التشكيلات التعبوية وقوات حرس الحدود، تنظيم الدوريات المشتركة مع عناصر الشرطة المدنية لـ 586 كميناً ودورية أمنية غير مدبرة على الطرق الرئيسية ومناطق الظهير الصحراوي، وفرض السيطرة الكاملة على المناطق الحدودية في الاتجاهين الغربي والجنوبي، تمكنت عناصر حرس الحدود من ضبط محاولة لتهريب أسلحة ومواد مخدرة على الحدود الغربية بـ 99 بندقية خرطوش و400 ألف قرص مخدر من أنواع مختلفة.