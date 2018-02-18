صحافي فرنسي يؤكد:صواريخ باعتها باريس للدوحة وانتهت بيد الإرهابيين

أكد الصحافي الفرنسي عثمان تزغارت، أن جيش بلاده عثر على صواريخ باعتها باريس للدوحة في أيدي إرهابيين بالساحل الأفريقي.

وأضاف لدى مشاركته في مؤتمر مكافحة تمويل الإرهاب على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن أمس ووفق ما نقله موقع «بوابة العين»:«الصواريخ المضادة والمصفحات وبعض منصات الصواريخ التي باعتها فرنسا لقطر، استخدمت ضد الجيش الفرنسي عندما تدخل في الساحل الأفريقي لمحاربة الإرهابيين».

ونوه بأن دعم قطر لجماعة «أنصار الدين» الإرهابية في أفريقيا يؤخر هزيمة جماعة «بوكو حرام» المتشددة لأنه يضعف وصول المقاتلين والقوات الحكومية.

وأكد تزغارت، أن قطر تعتبر الدولة الأولى في العالم التي جعلت من تمويل الإرهاب وجماعاته سياسة لها.

إفساد الساسة

واتهم النظام القطري بالعمل على إفساد الطبقة السياسية في فرنسا عبر أموال النفط التي يستغلها في تبييض الأموال المضاد لتمويل الإرهاب. وأضاف:«قطر قامت بشراء متاجر فخمة في باريس بـ1.6 مليار يورو في محاولة لإفساد الطبقة السياسية».