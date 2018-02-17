عشرات الجرحى في مواجهات مع الاحتلال

أصيب عشرات الفلسطينيين، أمس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية وقطاع غزة، رفضاً لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لـ«إسرائيل».

ففي القدس، حولت قوات الاحتلال المدينة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت المزيد من الجنود وأفراد الشرطة، لقمع أي احتجاج أو مسيرات ينظمها المقدسيون.

وفي بلدة العيسوية القريبة من القدس، أدى المواطنون صلاة الجمعة عند مدخل القرية، حيث يواصل الأهالي خطواتهم الاحتجاجية للجمعة الثالثة على التوالي، رفضاً لسياسة العقاب الجماعي الذي يمارسها الاحتلال بحقهم.

وفي رام الله والبيرة، أصيب عشرات الشبان بالاختناق نتيجة قمع قوات الاحتلال لمسيرة سلمية انطلقت في قرية المزرعة الغربية، احتجاجاً على الاستيلاء على أراض لصالح شق طريق استيطاني. وهاجمت قوات الاحتلال المشاركين في المسيرة. وعند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، أطلقت قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين في مسيرة سلمية تنديداً بإعلان ترامب، ما أدى إلى إصابات بالاختناق.

وفي قرية بدرس غرب رام الله، قمع جنود الاحتلال مسيرة احتجاجية ضد استيلاء الاحتلال على مئات الدونمات من أراضي القرية، وأطلقوا الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز تجاه الشبان الذين رشقوا جيبات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة.

مجزرة «الإبراهيمي»

وفي الخليل، شهدت البلدة القديمة عند باب الزاوية في شارع الشهداء، مواجهات بين جنود الاحتلال والشبان، عشية إحياء الذكرى الـ24 لمجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف.

والتي تصادف الـ25 من الشهر الحالي، ونفذها المتطرف جولدشتاين، وأدت إلى استشهاد 29 مصلياً خلال أدائهم صلاة الفجر. كما اعتدى جنود الاحتلال على الصحافيين ومنعوهم من التغطية، واحتجزوا الفتى مأمون النتشة (16 عاماً) لأكثر من ساعة، قبل الإفراج عنه لاحقاً.

وفي نابلس، أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، عقب مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال رفضاً لإقامة نقطة استيطانية على أرض «جبل صبيح» القريب من بلدة بيتا جنوب نابلس. وفي كفر قدوم بقلقيلية، قمعت قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية التي خرجت للتنديد بقرار الرئيس ترامب.

كذلك احتجاجاً على استمرار الاحتلال إغلاق شارع القرية الرئيسي، لصالح مستوطنة «قدوميم» المقامة على أراضي القرية. وأدت كثافة الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه الاحتلال إلى إصابة عدد من المواطنين بحالة اختناق، وجرى إسعافهم ميدانياً.

مواجهات غزة

وفي غزة، أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية وخلف السواتر الترابية في محيط موقع «ناحل عوز» شرق المدينة، الرصاص الحي صوب عشرات الفلسطينيين الذين اقتربوا من السياج، ما أدى لإصابة شاب على الأقل، وصفت حالته بالمتوسطة، فيما أصيب آخرون بحالات اختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل.