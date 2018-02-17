إغلاق باب التسجيل للانتخابات في ليبيا

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، إغلاق باب سجل الناخبين، داعية الليبيين المقيمين في الخارج إلى سرعة التسجيل حتى نهاية فبراير الجاري. وأكّدت المفوضية، أنّ إجمالي عدد المسجلين لحظة إغلاق باب التسجيل بلغ مليونين و432 ألفاً و502 ناخب، بينهم مليون و399 ألفاً و540 ناخباً، ومليون و32 ألفاً و962 ناخبة.

على صعيد آخر، أرجع مصدر أمني سبب قرار مصلحة الطيران المدني وقف كافة الرحلات الليلية من وإلى مطار معيتيقة في طرابلس، إلى الاستعداد لأي طارىء، لا سيّما الاحتفال بالذكرى السابعة لثورة 17 فبراير. وكانت مصلحة الطيران المدني قررت وقف كافة الرحلات الليلية من وإلى مطار معيتيقة، بدءاً من أمس الجمعة وحتى 16 مايو المقبل دون أن تكشف أسباب القرار. وأوضحت مصلحة الطيران أن وقف الرحلات يشمل الدولية والمحلية منها، وأنها عممت ذلك على شركات الطيران والمطارات في كافة أرجاء العالم.

بدوره، قال مطار معيتيقة على صفحته في «فيسبوك»، إن الإغلاق لا يؤثر بشكل كبير على سير الرحلات، لأن جل رحلات الشركات خلال فترة النهار.