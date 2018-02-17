دعوات دولية لتحرّك حاسم يخفّف معاناة ليبيا

طالب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير، بتحرك فوري وحاسم وعلى مستوى دولي لتخفيف المعاناة في ليبيا. وأكّد مورير في بيان بعد زيارة إلى ليبيا، تدهور الأوضاع الإنسانية للسكان، وسط استمرار الصراع المسلح والعنف وانعدام الأمن، مشيراً إلى أنّ البلاد تعيش مثلثاً للمأساة ما بين العنف والنزوح الواسع والهجرة الخطرة.

ولفت إلى أنّ خطر النزاع المستمر يمنع الكثيرين من العودة إلى منازلهم، ما يجعل ليبيا تعاني أعلى معدلات نزوح الأفراد في أفريقيا، موضحاً أنّ الصليب الأحمر وسّع مؤخّراً من عملياته. ونوّه مورير إلى حاجة قرابة 1.3 مليون شخص في ليبيا للمساعدة، في حين يصل عدد النازحين داخلياً إلى أكثر من مئتي ألف شخص على حد قوله.