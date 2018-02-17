قطر.. صندوق أسود وإرهاب متنقّل

ذكر تقرير لموقع بوابة العين الإخبارية إنه بدحر تنظيمي «داعش» و«القاعدة» من العراق فقدت قطر أرضية كانت تستخدمها قاعدة خلفية لتنفيذ مخطط تفتيت المنطقة وزعزعة استقرارها. وبانحسار حلولها هناك لم يتبقَّ للدوحة سوى سوريا لتدير منها ما تبقى من مخططها التخريبي، من خلال «جبهة النصرة»، الامتداد التنظيمي لـ«القاعدة» في سوريا.

وما انفكّت الحجج والبراهين تقدَّم للعالم أدلة متواترة حول انغماس الدوحة حتى النخاع في تفتيت وتقسيم المنطقة، خدمة لأجندات محلية وخارجية. ففي يونيو الماضي اهتز الإعلام العربي والدولي على وقع فضيحة من العيار الثقيل، إثر الكشف عن فدية بمبلغ مليار دولار، قدمتها قطر لتحرير أعضاء في عائلتها الحاكمة كانوا في رحلة لصيد الصقور اختطفوا في العراق.

وقالت تقارير إعلامية، حينها، إن الدوحة دفعت 700 مليون دولار لشخصيات إيرانية وميليشيات محلية تدعمها إيران، لتحرير القطريين الـ26 المختطفين في العراق.

كما دفعت الدوحة من 200 إلى 300 مليون دولار لجماعات مسلّحة في سوريا، ذهب معظمها إلى «جبهة النصرة» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، مقابل إطلاق سراح 50 مسلحاً كانوا في قبضة التنظيم.

مبلغ بدا مبالغاً فيه بالنسبة لفدية مسلحين اختطفوا رهائن، قبل أن تكشف تقارير إعلامية أن الفدية لم تكن سوى ذريعة ابتدعتها الدوحة لخلق ستار تضمن من ورائه وصول الأموال لميليشيات «الحشد الشعبي» التابعة لإيران في العراق.

ستار يضاف إلى المساعدات الإنسانية التي تتخذها قطر أيضاً غطاء لتمويل المجموعات المسلحة عبر العالم، علاوة على الاستثمارات وغيرها من القنوات التي تسمح لها بتحويل الأموال إلى وجهتها بشكل «قانوني» يعفيها من المساءلة. ومساعٍ سرعان ما فضحها العالم، لتبدأ الأدلة الصادمة بالتدفق لتبرهن للجميع أن الشكوك التي ظلت تلاحق الدوحة لسنوات لم تكن محض افتراءات، وأن مقاطعتها من قبل دول الجوار يشكل نهاية مسار من الصبر على مساعي زعزعة المنطقة والعالم.

مصدر تمويل «القاعدة» «قطر الصغيرة العدوانية.. هذا الصديق الذي يريد بنا شراً»، كتاب فرنسي شهير زعزع العالم لدى صدوره قبل 5 سنوات، لما تضمنه من حقائق حول الدور القطري في دعم الإرهاب حول العالم، سواء عبر سلاح المال أو الإعلام.

وعلى الرغم من أن الكثيرين شككوا، حينها، في مصداقية ما ورد فيه، إلا أن تطور الأحداث في السنوات الأخيرة، وإماطة اللثام عن الدور المشبوه للدوحة في دعم الجماعات المسلحة، أثبت أن العالم كان واهماً حين اعتقد أن تلك الإمارة الصغيرة - التي لا يزيد حجمها عن مدينة - لا يمكنها التسبب بكل هذا الدمار الذي طال أرجاء المعمورة. الكتاب ذكر أيضاً أن وزارة الخزانة الأميركية توصّلت في تقاريرها السنوية عن طريق مصادر عدة، إلى أن قطر هي مصدر التمويل الأسود لتنظيم «القاعدة».

دعم متنقّل

وعلاوة على القاعدة، دعمت الدوحة كل تنظيم أو فصيل مسلّح من شأنه أن يخدم أجنداتها ويحقق وهم النفوذ الذي يتملك أميرها ومسؤوليها. ولم يقتصر مجال دعمها الإرهاب على دول المنطقة، بل تعداه إلى أفريقيا، سواء في وسطها، وتحديداً في إفريقيا الوسطى، وفي مالي أو في شمالها، حيث عبثت باستقرار كل من تونس وليبيا ومصر. ففي كل ركن من العالم، يتراءى شبح الدوحة في الردهة الخلفية للنزاعات والحروب والأزمات بكل أنواعها، في انتظار إدانة دولية علنية تؤكد ما جاء في آلاف التقارير الإعلامية والمقالات المنددة بالإرهاب القطري.

تحويلات

شكّلت ليبيا مثالاً لدور قطر التخريبي. وقد سبق للقيادة العامة للجيش الليبي أن كشفت على لسان ناطقها الرسمي أحمد المسماري، في يونيو الماضي أن عميداً بالاستخبارات القطرية، كان يشغل الملحق العسكري لقطر في شمال إفريقيا، سالم علي الجربوعي، يملك الكثير من الحسابات المصرفية في تونس. وقال إن «الجربوعي قام بتحويل مبلغ 8 مليارات دولار من البنك القطري التونسي إلى بنك الإسكان في محافظة تطاوين جنوب تونس، ليتم فيما بعد إرساله إلى ليبيا لدعم الجماعات الإرهابية وتمكين فاسدين وإرهابيين من الوصول إلى القيادة في ليبيا».