دعم إماراتي مستمر للمراكز الصحية في شبوة

زودت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أول من أمس مستشفى الكلى التخصصي الخيري لجراحة الكلى والمسالك البولية بمدينة عزان ومراكز غسيل الكلى في كل من عزان وعتق وبيحان بمحافظة شبوة بـ36 ألف لتر من وقود الديزل لتلبية احتياجات تشغيل مولدات الطاقة الكهربائية الخاصة بهذه المنشآت الطبية وذلك في إطار حرصها على استمرار خدماتها الإنسانية الجليلة في خدمة مرضى الفشل الكلوي.

وقال محمد سيف المهيري رئيس فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في شبوة إن هذا الدعم يأتي استمراراً للدعم المتواصل الذي توليه دولة الإمارات ممثلة بجناحها الإنساني والخيري الهلال الأحمر لمستشفى ومراكز الكلى في شبوة، مشيراً إلى أن هذه الكمية من وقود الديزل ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة بل سبق وأن رفد الهلال الأحمر الإماراتي مراكز ومستشفى الكلى بشبوة بكمية مماثلة في نوفمبر الماضي كما سبق وأن وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أدوية علاجية ومحاليل غسيل الكلى للمرضى المصابين بالفشل الكلوي والمقدمة لمراكز غسيل الكلى بمدن ميفعة وعتق وبيحان، بالإضافة إلى دعم مستشفى الكلى التخصصي الخيري لجراحة الكلى في مدينة عزان بكمية من الأجهزة والمعدات الطبية النوعية.

دعم مستمر

وأكد المهيري أن دعم الإمارات لمراكز الكلى والقطاع الصحي في شبوة واليمن عامة سيستمر ولن يتوقف إيماناً وتقديراً للحاجة الماسة للخدمات الطبية التي يحتاجها أبناء اليمن.

من جانبه ثمن ناصر مذيب مسلم المدير التنفيذي لمراكز الكلى بمحافظ شبوة الدعم المتواصل لدولة الإمارات لمستشفى ومراكز الكلى في المحافظة.

وقال إن هذه المساعدات الطبية لم تكن الأولى وليست بجديدة على هيئة الهلال الأحمر الإماراتي «هلال الخير»، معبراً عن شكره وتقديره لفريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي برئاسة محمد سيف المهيري على اهتمامهم بمراكز الكلى واحتياجاتها الضرورية، مؤكداً أن استمرار دعم مراكز الكلى بوقود الديزل يشكل خطوة مهمة وضرورية لاستمرار المراكز في تقديم خدماتها للمرضى.

وقال مسلم إن مشروع المستشفى التخصصي الخيري لأمراض الكلى يعد من المشاريع الطبية النوعية والنادرة في اليمن، مؤكداً أن الهلال الأحمر الإماراتي كان له الدور الكبير في مراحل إنشائه وتقديم الأجهزة الطبية النوعية.

تخفيف المعاناة

من جانبه، عبر الشيخ مهدي المكبب القميشي أحد الشخصيات الاجتماعية في محافظة شبوة عن شكر المجتمع المحلي للجهود المتفانية التي يبذلها الهلال الأحمر الإماراتي لدعم مراكز الكلى في المحافظة.

وقال إن الهلال الأحمر الإماراتي خفف من معاناة مرضى الفشل الكلوي في مراكز عزان وعتق وبيحان بعد أن انعدمت بهم السبل خاصة بعد اندلاع الحرب التي سببتها ميليشيات الحوثي، مثمناً عالياً الدعم الذي تقدمه الإمارات قيادة وحكومة وشعباً لمرضى الفشل الكلوي في شبوة.

حضر تسليم المعونة الإماراتية مبارك حمامة المدير الميداني لفريق الهلال الأحمر الإماراتي بشبوة وأحمد بن سماء وخالد عامر مديرا مركزي الكلى في مدينتي عتق وميفعة.