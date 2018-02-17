مقاتلات التحالف تستهدف خبراء تجسس إيرانيين في تعز

لقي عدد من خبراء الاتصالات والتجسس الإيرانيين شرقي تعز حتفهم بغارات لقوات التحالف العربي، فيما ضبطت قوات الشرعية شحنة من الأسلحة كانت في طريقها لميليشيات إيران جنوبي غرب المحافظة.

وذكر المركز الإعلامي لقيادة محور تعز العسكري، إن غارة جوية لطيران التحالف استهدفت مكان تواجد خبراء إيرانيين متخصصين في الاتصال والتجسس، وكان يستخدمون مبنى إدارة المخبز الآلي لأداء مهمتهم شرقي المدينة.



استهداف موقع



وذكر الجيش اليمني أن طائرات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن شنت غارة جوية، استهدفت موقعاً يتمركز فيه خبراء تجسس إيرانيون كانوا يتواجدون في موقع شرقي تعز، مشيرا إلى أنهم يعملون في التجسس على شبكة الاتصالات لصالح ميليشيات الحوثي الإيرانية. وفي سياق متصل، قالت مصادر عسكرية يمنية لـ«البيان» إن عدداً من الخبراء الإيرانيين يعملون في الميدان ويديرون المعركة مع الميليشيات في الشريط الساحلي وفي محافظة صعدة كما يشرفون على تهريب الأسلحة عبر السواحل.



ووفقاً لهذه المصادر فإن عدداً آخر من الخبراء العسكريين والسياسيين يعملون في صنعاء في إدارة معسكرات سرية لتدريب المقاتلين في مواقع محيطة بالعاصمة وسط الأودية هرباً من مقاتلات التحالف في حين يتولى آخرون إدارة الشأن السياسي كما يقوم آخرون بمهمة الإشراف على تطوير وتركيب الصواريخ الباليستية.



ضبط شحنة



أما في الضالع فقد ألقى أفراد نقطة الكتيبة السابعة بـ«اللواء 33 مدرع» بمنطقة سناح، القبض على شحنة أسلحة مخبأة بداخل سيارة تحمل القات. وقال قائد الكتيبة طاهر العقلة إن أفراد النقطة الواقعة بين مدينة قعطبة، جنوباً وبين منطقة سناح، شمالاً، تمكنوا من إلقاء القبض على شحنة الأسلحة وكانت قادمة من اب في طريقها الى جنوب تعز.



وأوضح العقلة أن أفراد النقطة أوقفوا السيارة وتحمل على متنها كمية من أكياس من القات، وأثناء التفتيش اكتشف أفراد النقطة شحنة أسلحة.