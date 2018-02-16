الحوثي يستهدف مسجداً بالمدفعية

استهدفت ميليشيا الحوثي الإيرانية أحد المساجد في مديرية حيس جنوبي الحديدة أمس بالمدفعية الثقيلة، في وقت تواصل فيه لليوم الثاني على التوالي استهداف الأحياء السكنية والمدنيين في جريمة جديدة تكشف الوجه الأبشع لمخطط عدواني توسعي تنفذه قوى إقليمية عبر ميليشيا تابعة لها.

وقصفت ميليشيا الحوثي أحد المساجد في حيس أمس، وأسفرعن تدمير الجامع الكبير في المديرية باستخدام المدفعية الثقيلة، فيما تواصل تلك الميليشيا قصف منازل المدنيين والأحياء السكنية بقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا.

وتمارس الميليشيا الإيرانية تهديداتها بحق سكان قرى العبادية والجلادة ودباس وتطالبهم بالنزوح الجماعي وإخلاء منازلهم بالقوة بهدف اتخاذ منازل اليمنيين ثكنات عسكرية، إضافة إلى زرع تلك القرى بالألغام لعرقلة تقدم الجيش اليمني باتجاه مركز مديرية الجراحي من جهة الشرق، حيث تدور معارك ومواجهات بالقرب من هذه القرى.