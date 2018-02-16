عبدالله بن زايد: الإمارات تدعم الجهود الأممية لحل سياسي في اليمن

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أمس إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن الذي تنتهي مهامه نهاية الشهر الجاري. وجرى خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي بحث تطورات الأوضاع في اليمن والجهود المبذولة في هذا الصدد.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالجهود الكبيرة التي بذلها إسماعيل ولد الشيخ أحمد خلال فترة مهامه في المنطقة، مشيراً سموه إلى موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم اليمن وشعبه والتزامها الداعم للشرعية في اليمن بما يكفل عودة الأمن والاستقرار لليمن الشقيق وصون سيادته ووحدته.

وأكد سموه دعم دولة الإمارات لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن وحرص الإمارات على تقديم الدعم والعون للأشقاء في اليمن.

من جانبه أشاد إسماعيل ولد الشيخ أحمد بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لليمن والمساعدات الإنسانية المتواصلة التي تحرص على إيصالها إلى الشعب اليمني.