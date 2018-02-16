التحالف ينفذ 68 غارة ويدمر منصة صواريخ حوثية

بإسناد كبير من القوات المسلحة الإماراتية ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، شنت مقاتلات التحالف العربي 68 غارة جوية على أهداف ومواقع عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي الإيرانية في 6 محافظات خلال الساعات الأخيرة، كما نجحت مقاتلات التحالف في تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية تابعة لميليشيات الحوثي الإيرانية بالقرب من مطار الحديدة كانت تعمل على تجهيزها لإطلاق أحد الصواريخ نحو مدينة المخا.

وشنت مقاتلات التحالف 4 غارات على أهداف ومواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي على مشارف منطقة مسورة في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء، إضافة إلى 3 غارات قصفت مخازن أسلحة وذخيرة لميليشيات الحوثي في مديرية صرواح غربي محافظة مأرب.

كما شنت مقاتلات التحالف غارتين على تجمعات لميليشيات الحوثي الإيرانية شرق مديرية التحيتا على جبهة الساحل الغربي باتجاه محافظة الحديدة فضلاً عن شن 4 غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي في مديرية الجراحي وغارة جوية استهدفت منصة إطلاق صواريخ في الحديدة، فيما شهدت محافظة صعدة شن 5 غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع للحوثيين في منطقة البقع في مديرية كتاف، إضافة إلى 6 غارات جوية على أهداف للحوثيين في منطقة مندبة في مديرية باقم.



ونجحت مقاتلات التحالف العربي في شن 37 غارة جوية استهدفت تعزيزات عسكرية في مديريتي حرض وميدي التابعتين لمحافظة حجة، كما شهدت محافظة تعز شن 6 غارات استهدفت مواقع للحوثيين في مديريتي خدير والصلو.



إسناد ناري



وتواصل القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي تنفيذ عملية الإسناد الناري واللوجستي والاستطلاع الذي توفره لقوات دعم الشرعية في اليمن خلال تقدمها نحو مديرية الجراحي.



وفي سياق متصل، وبإسناد من قوات التحالف العربي ودعم كبير من القوات المسلحة الإماراتية، نجحت مقاتلات التحالف في غارة جوية من تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية تابعة لميليشيا الحوثي بالقرب من مطار الحديدة كانت تعمل على تجهيزها لإطلاق أحد الصواريخ نحو مدينة المخا. وأسفرت الغارة عن مقتل ثمانية من أفراد ميليشيات الحوثي الإيرانية العاملين في القوة الصاروخية فيما تحقق قوات الجيش اليمني تقدماً نوعياً باستعادة مواقع جديدة وسط فرار جماعي لعناصر ميليشيات الحوثي الإيرانية وانهيار صفوفها.



معارك جديدة



في الغضون، يستعد الجيش اليمني لخوض معارك جديدة في جبهات عدة لاستعادة ما سلبه الحوثيون من أراضٍ. وأفاد مصدر عسكري بأن الجيش اليمني يستعد لخوض معارك جديدة في حجة والجوف وصعدة. ومن جهة أخرى، قالت المصادر إن معارك شرسة دارت في جنوبي مديرية ميدي، وتكبدت فيها ميليشيات الحوثي خسائر فادحة وشنت طائرات التحالف غارات على أهداف تابعة للميليشيات جنوبي ميدي ومديرية حرض وصعدة. وتمكنت مروحيات الأباتشي من صد زحف لمسلحين حوثيين أثناء توجههم من مدينة حرض باتجاه الحدود.



صواريخ مفخخة





عثرت الفرق الهندسية المشتركة على مجموعة من الصواريخ المفخخة التي زرعتها ميليشيات الحوثي في الخوخة وبعض القرى المحيطة بها. وفي تصريح لـ«البيان» قال ركن التوجيه المعنوي بالمقاومة التهامية محمد الشلي إن الفرق الهندسية نزعت الكثير من الصواريخ الملغمة والعبوات الناسفة بشتى أنواعها وأحجامها المختلفة.