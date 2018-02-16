340

ارتفعت نسبة الهجرة السرية من تونس ببطء، خصوصًا خلال السنتين الماضيتين، وبلغت ذروتها في خريف 2017 وتأكدت بسبب ارتفاع نسبة التوقيفات. ومنذ بداية عام 2018، أعلنت السلطات التونسية أنها استجوبت أكثر من 340 راغبًا في الهجرة السرية، نقلاً عن منظمة "المبادرة الدولية ضد الجريمة المنظمة العابرة للحدود" السويسرية المهتمة بإعداد أبحاث تحليلية خصوصاً حول الهجرة السرية.

5000

نشرت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية تقريراً قالت فيه: إن هناك 5 آلاف فلسطيني لا يمتلكون بطاقة هوية، وهم الذين وصلوا الأراضي الفلسطينية من خلال الحصول على تصريح من إسرائيل، وموزعون على مختلف المناطق.

وأصدرت "حماس" فور وصولها للحكم في غزة بطاقات «لهذه الحالات الذين لا يمتلكون الهوية لتسهيلات معاملاتهم اليومية الداخلية، لكن هذه البطاقة غير معترف بها خارج حدود قطاع غزة.

30

نقص الأدوية، نفاد الوقود، منع المرضى من السفر عبر معبر رفح والمعابر التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي، كل تلك الأزمات أدت إلى وفاة 30 مريضاً في قطاع غزة عام 2017، فيما توفي 10 مرضى منذ بداية العام الحالي 2018، بينما يتوقع المراقبون تزايد عدد الوفيات مع بدء إضراب 832 عامل نظافة في المستشفيات لم يتلقوا أجورهم للشهر الخامس على التوالي.

4000

تتوفّر الجزائر على 4 آلاف متر مربع من الفسيفساء، مسجلة المرتبة الثانية بعد تونس في جنوب المتوسط. ويؤكد مسؤولون جزائريون أنه سيتم في القريب العاجل إنشاء ورشة متخصصة في ترميم الفسيفساء بشرق الجزائر على اعتبار عن أغلب الاكتشافات سجلت هناك إضافة إلى وحدة خاصة في تيبازة تتوفر على أهم إرث فسيفسائي في الجزائر. ويقولون إن الأولوية العاجلة لبرنامج اللجنة تتمثل في إحصاء وجرد الإرث الوطني.

4

قال بول رولينسون المدير العام لشركة تازيازت التي تعمل في التنقيب الذهب بموريتانيا إنها تسعى إلى مضاعفة إنتاجها أربع مرات.

وعلّق إعلاميون موريتانيون أن الشركة تحدثت عن أرقام فلكية يصعب تصديقها في الوقت الذي يعيش سكان ولاية إينشيري (أكجوجت وبنشاب وما بينهما) وخصوصاً المناطق القريبة من (المنجم الغني بالذهب والمعادن الأخرى) تحت وطأة العطش والفقر والبطالة والعزلة والحرمان.

6000

وصل في لبنان عدد المرضى الذين يحصلون على العلاج على نفقة وزارة الصحة لأمراض السرطان إلى أكثر من 6 آلاف مريض، في حين شكّلت كلفة أدوية السرطان في العام 2017 نحو 53 مليون دولار على نفقة وزارة الصحة.

وفي السياق، يتوقع وزير الصحة استمرار الارتفاع في عدد المصابين بمرض السرطان، طالما أن اللبنانيين يتنشقون حرق النفايات.