«الناتو» يوافق على مهمة تدريب في العراق

وافق وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي «ناتو»، أمس، على بدء مهمة تدريب جديدة في العراق، حيث ساعد الحلف في خروج تنظيم داعش. ويدرب حلف الناتو بالفعل قوات الأمن العراقية بفرق صغيرة متنقلة تركز على مسائل، مثل إزالة الألغام والطب العسكري واللوجيستيات، إلّا أنّه يريد الآن المضي أكثر في تأمين المكاسب في العراق والحيلولة دون أعمال تمرد إرهابية جديدة. وقال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس:«نعتقد أنه في مصلحة حلف الناتو أن نخطط للأمن».

وأكّد الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، أنّ الفكرة هي تطوير الأنشطة التدريبية الحالية إلى مفهوم جوهري بشكل أكبر، بتمويل أفضل وتواجد أكبر. وأضاف إنّ المهمة تأتي بناء على طلب من الحكومة العراقية، والتحالف الدولي. وستركز المهمة على تدريب المدربين العراقيين والمساعدة في بناء أكاديميات عسكرية. وشدد ستولتنبرغ قائلا «ولكننا لا نخطط لمهمة قتال».

ولم يعط تفاصيل بشأن الحجم المحتمل، إلّا أنّ مصادر داخل الحلف قدرت أنه سيتم إرسال المئات، أو حتى من الممكن أكثر من ألف فرد.

وتابع ستولتنبرغ أنّ الدروس المستفادة من الصراعات السابقة في العراق وأفغانستان، تشير إلى أنه من المهم البقاء طويلاً بما يكفي، لإرساء الاستقرار بعد استعادة الأراضي.

وذكر أمين عام الناتو: «لن نبقى أطول من المطلوب، ولكن يجب أن نبقى لفترة طويلة، طالما أن هذا مطلوب للتأكد من ألا نجبر على العودة في عملية قتالية».