تونس تفكّك خلية إرسال فتيات إلى سوريا

قالت وزارة الداخلية التونسية، إن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بولاية صفاقس، تمكنت من تفكيك شبكة لتسفير الفتيات إلى سوريا، قصد الالتحاق بتنظيمات الإرهاب، تنشط بين ولايات تونس وصفاقس والقيروان وسوسة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان، بأنها ألقت القبض على أربعة من عناصرها بناء على معلومات، مضيفة أنهم من ولاية القيروان، وتتراوح أعمارهم بين 22 و29 عاماً.

وأكدت أنه باستشارة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية، أذنت بإحالة عناصر الشبكة على الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني لمواصلة التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. على صعيد متصل، أوقفت قوات الأمن بمحافظة المنستير إرهابياً ثبت تخابره مع أحد العناصر الإرهابية في سوريا، وضبطت لديه وثائق تروّج الإرهاب.