مقتل 53 متطرّفاً وتوقيف 5 في «سيناء 2018»

أعلن الناطق العسكري باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، أمس، القضاء على 53 متطرّفاً والقبض على خمسة خلال العملية الشاملة «سيناء 2018». وقال الرفاعي، إنه جرى تدمير 137 هدفاً بواسطة القوات الجوية، مشيراً إلى اكتشاف 177 عبوة ناسفة.

ولفت إلى اكتشاف وتدمير ثلاثة أنفاق على الشريط الحدودي لسيناء، وتدمير وضبط 77 عربة دفع رباعي، موضحاً أنه تمّ تشديد الإجراءات الأمنية على كافة المعابر في سيناء.

وأضاف الرفاعي أنّه تمّ تدمير 378 وكراً ومخزناً للإرهابيين و35 مزرعة نبات البانجو، موضحاً أن القوات المسلحة تقوم بتأمين الحدود الغربية والجنوبية والأهداف الحيوية بالمحافظات.

وأكّد تواصل القوات المسلحة مع أهالي سيناء، واعتمادها الكامل على دعم الأهالي للقوات، سواء معنوياً أو معلوماتياً، متابعاً: «أهالي سيناء يقدرون مدى المجهود المبذول لتطهير سيناء من الإرهاب وتوفير حياة آمنة». ولفت الرفاعي إلى أنّ القوات البحرية تؤمّن وتحمي كل الأهداف الاقتصادية في المياه الإقليمية والاقتصادية بالبحرين الأحمر والمتوسط.

وأشار إلى أن العمليات العسكرية لمواجهة الإرهاب لا تقتصر على شمال ووسط سيناء، وأن المتابع للمنطقة يعلم حجم التحديات، لاسيّما أنّ المعلومات الاستخباراتية أكدت اتجاه الإرهابيين من العراق وسوريا إلى سيناء.

وكشف الرفاعي عن أن من بين المقبوض عليهم عناصر من دول عربية وأجنبية، وبعضهم مرتكبي جرائم وآخرين تحت التحفظ للاشتباه.

إحباط تسلّل

على صعيد متصل، أحبطت القوات الجوية، محاولة تسلل سيارات دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر على خط الحدود الغربية. وذكر بيان رسمي لوزارة الدفاع، أن تشكيلات من القوات الجوية أقلعت لاستطلاع المنطقة الحدودية واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية وتأكيد احداثياتها والتعامل معها، ما أسفر عن استهداف وتدمير هذا التجمع. وأضافت أن التجمع كان يضم 10 سيارات كانت تحاول التسلل وأنه جرى تدميرها بالكامل.

تأمين أهداف

أوضح ممثل هيئة العمليات، أن العمليات مستمرة في تأمين الأهداف الحيوية بأنحاء مصر، مع الالتزام بقواعد حقوق الإنسان والحفاظ على أرواح المصريين.

وأوضح أنّه تمّ إعداد وتدريب قوات مكافحة الإرهاب على أعلى مستوى، وأنّ القوات الجوية تعمل خارج المناطق السكنية، وأنّ هناك خططاً لعملية المجابهة الشاملة من خلال مرحلتين. وأضاف أنّ القوات مستمرة في مجابهة الأنفاق باستخدام الوسائل التكنولوجية.