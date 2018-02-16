الداخلية المغربية تفكّك خلية داعشية

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، أمس، توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش، مشيرة إلى أن أحدهم مرتبط أيضا بجبهة البوليساريو. وقال المصدر نفسه، إنّ المشتبه فيهم بايعوا زعيم داعش، وانخرطوا في التحريض على القتل، وسعوا لاكتساب خبرات في مجال صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة. وكان الموقوفون الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و30 عاماً، ينشطون بمدن سلا ومراكش والعيون.

وكشفت الوزارة أن أحد الموقوفين سبق له أن التحق بمخيمات البوليساريو حيث كان في طور الإعداد لعمليات إرهابية، مشيرة إلى العثور لديه على بطاقة تعريف وبدلة عسكرية وراية تحمل جميعها رموز البوليساريو، فضلاً عن معدات إلكترونية. وسبق للسلطات المغربية أن تحدثت عن وجود صلات بين البوليساريو والتنظيمات المتطرّفة.