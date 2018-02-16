برلمان المغرب يتبنى قانوناً لمكافحة العنف ضد المرأة

أقرّ البرلمان المغربي، قانوناً لمكافحة العنف ضد المرأة، كان موضع نقاش منذ 2013، وأثار جدلاً واسعاً. وتبنى البرلمان نهائياً، مشروع القانون بأغلبية 112 صوتاً، مقابل اعتراض 50، وامتناع عضو واحد عن التصويت، وفق وزيرة الأسرة المغربية، باسمة حقاوي، وهي من حزب العدالة والتنمية.

ويجرّم القانون، للمرة الأولى، بعض الأفعال التي تعتبر من أشكال المضايقة والاعتداء والاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة. ويشدد القانون، العقوبات في بعض الحالات، وينص على آليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف.

وجاء في دراسة حديثة لجهاز الإحصاء المغربي، أنّ 40.6 في المئة من النساء في الأوساط الحضرية بين 18 و64 عاماً، كن ضحايا عنف على الأقل مرة واحدة.