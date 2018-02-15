ميليشيات الحوثي الإيرانية تقصف أحد مساجد مديرية حيس

قصفت ميليشيات الحوثي الإيرانية أحد المساجد في مديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة في وقت تواصل فيه لليوم الثاني على التوالي استهداف الأحياء السكنية و المدنيين في جريمة جديدة تكشف الوجه الأبشع لمخطط عدواني توسعي تنفذه قوى إقليمية عبر ميليشيات تابعة لها.

و أسفر قصف الميليشيات الحوثية عن تدمير الجامع الكبير في مديرية حيس وذلك باستخدام المدفعية الثقيلة فيما تواصل تلك الميليشيات قصف منازل المدنيين والأحياء السكنية بقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا.

و تمارس المليشيات الحوثية الإيرانية تهديداتها بحق سكان قرى العبادية والجلادة ودباس التي تقع جنوب شرق مديرية الجراحي وتطالبهم بالنزوح الجماعي واخلاء منازلهم بالقوة بهدف اتخاذ منازل المواطنين ثكنات عسكرية إضافة إلى زرع تلك القرى بالالغام و المتفجرات لعرقلة تقدم الجيش الوطني والمقاومة اليمنية باتجاه مركز مديرية الجراحي من جهة الشرق حيث تدور معارك و مواجهات بالقرب من هذه القرى.

كما أقدمت مليشيات الحوثي الايرانية على قصف الأحياء السكنية و منازل المواطنين بعدد من قذائف الكاتوشيا في محاولة منها لايقاف وعرقلة تقدم الجيش الوطني لتحرير مديرية الجراحي.

يأتي ذلك في وقت تواصل القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية تنفيذ عملية الإسناد الناري واللوجستي والاستطلاع الذي توفره لقوات دعم الشرعية في اليمن خلال تقدمها نحو مديرية الجراحي.