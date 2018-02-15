تدشين مشروع مياه في لحج يخدم 10 آلاف أسرة

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أمس مشروع مياه في منطقة العند بمديرية تبن محافظة لحج يستفيد منه 10 آلاف أسرة في كافة قرى العند والنازحون من مناطق الصراع في كرش والساحل الغربي.

ويأتي المشروع ضمن جهود الإمارات لتطبيع الحياة في المحافظات اليمنية المحررة، ضمن مساعي التحالف العربي لإعادة الأمل للمناطق المحررة من عناصر الميليشيات الإيرانية.

وتضمن مشروع مياه العند مد شبكة أنابيب بطول تسع كيلومترات وتوفير مضخة غاطس، ومنظومة طاقة شمسية تولد 26 كيلوواط، إضافة إلى تأهيل الخزان العام بسعة 30 ألف غالون.

وعبر محافظ محافظة لحج اللواء أحمد عبدالله التركي عن سعادته الغامرة بتدشين مشروع مياه العند الذي يستفيد منه ما يزيد على عشرة آلاف أسرة في كافة قرى العند.

سرعة الإنجاز

وأضاف التركي: عاجزون عن شكر دولة الإمارات الرائدة في الأعمال الخيرية والإنسانية وهذا ليس غريباً عليهم فقد اختلطت دماؤهم بدماء إخواننا في جبهات الشرف ضد الانقلابيين الحوثيين. من جانبه أشاد مدير مشروع مياه العند يسلم محمد عبدالله بسرعة الإنجاز الذي قام به الأشقاء في الهلال الأحمر الإماراتي لتأهيل مشروع مياه العند الذي ظل متوقفاً على مدى سنوات.

وقال إن المشروع يخدم ما يزيد على عشرة آلاف أسرة من أبناء المنطقة إضافة إلى النازحين من مناطق الصراع في كرش والساحل الغربي. وأردف: سطح المياه في العمق 19 متر مياه مالحة ولكن الأشقاء في دولة الإمارات زادوا من الحفر للحصول على مياه عذبة ونقية فوصل العمق 60 متراً.

وحضر التدشين عدد من الشخصيات الاجتماعية من أبناء منطقة العند المستفيدين من المشروع. يذكر أن محافظة لحج كانت إحدى المحافظات الجنوبية التي تعرضت للدمار الواسع خلال اجتياح المليشيا لها، حيث أوغلت المليشيا في تدمير بنيتها التحتية ولا سيما خطوط نقل الكهرباء، وشبكات توزيع المياه.