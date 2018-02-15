مساعدات غذائية لمتعاقدي مستشفى بحضرموت

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات غذائية على متعاقدي مستشفى تريم بوادي حضرموت، في إطار دورها الإنساني للتخفيف من معاناتهم وخاصة الشرائح الكادحة في المجتمع وفي مقدمتها ذوو الدخل المحدود.

وفي هذا الإطار زار وفد من الهيئة، أمس، مستشفى تريم، للتعرف على احتياجات العاملين فيها من ذوي الدخل المحدود المتعاقدين فيها وتوزيع مساعدات إنسانية من مواد غذائية أساسية.

وأكد ممثل بحضرموت عبدالعزيز الجابري على حرص الهيئة على توزيع هذه المساعدات الإنسانية ورفع معاناتهم مساهمة منها في التخفيف عن ذوي الدخل المحدود الذين يعانون أوضاعا اقتصادية سيئة، لافتا إلى أن حملة توزيع المساعدات الإنسانية تأتي ضمن برنامج مكثف وضعته الهيئة للتخفيف عن المتضررين والمحتاجين تزامناً مع عام زايد، منوهاً في الوقت نفسه إلى الجهود التي تبذلها الهيئة في توزيع المساعدات الغذائية في حضرموت عبر تقديم آلاف الطرود الغذائية والطبية.

وأعرب الكادر الطبي لمستشفى تريم العام عن الشكر والتقدير لهيئة الهلال الإماراتي على اهتمامها المتواصل بمستشفى تريم ومنها تقديم سيارة إسعاف وتنفيذ أعمال الصيانة لعدد من مرافق المستشفى وتقديم المساعدات الغذائية لمتعاقدي المستشفى. وأعرب المستفيدون عن شكرهم لهذا العون الإماراتي الذي يخفف من معاناتهم الإنسانية.