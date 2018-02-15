محافظ حضرموت: ممتنون لجهود الإمارات والسعودية

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أمس، بمدينة المكلا وفد قيادة التحالف العربي من المملكة العربية السعودية.

ورحب المحافظ بالوفد، معبراً باسم قيادة السلطة المحلية وأبناء حضرموت عن شكره للجهود والمساعدات العسكرية والإنسانية واللوجستية، التي يقدمها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل تحرير كل الأرض اليمنية من الانقلابيين الحوثيين.

وكذا جهود ومساعدات وتضحيات الأشقاء في دول التحالف وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في تحرير ساحل حضرموت من قبضة تنظيم القاعدة الإرهابي.

واستعرض المحافظ البحسني التحضيرات الجارية للاحتفال بالذكرى الثانية لتحرير ساحل حضرموت في الرابع والعشرين من شهر أبريل المقبل، كما استعرض تضحيات النخبة الحضرمية في مطاردة فلول تنظيم القاعدة في مديرية دوعن وغيرها من المديريات، وما تنعم به مديريات ساحل حضرموت من أمن واستقرار، بفضل دعم وتعاون التحالف وقوات النخبة والأمن ووعي أبناء حضرموت.

وتطرق المحافظ إلى جهود التنمية وإعادة البناء من خلال إنشاء مشاريع تنموية والاهتمام بقطاعات الكهرباء والصحة والتربية، وإعادة عمل القضاء بافتتاح المحاكم والنيابات العامة.

وأعربت قيادة التحالف العربي من المملكة العربية السعودية عن ارتياحها لما شاهدوه من تنمية وأمن واستقرار في ربوع حضرموت، بفضل تعاون ووعي أبناء المحافظة، مؤكدة أن هذا الوعي وهذه التنمية ستلقى كل الرعاية والاهتمام من قيادة التحالف وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، مثمنة جهود وتعاون قيادة السلطة المحلية بالمحافظة إلى جانب التحالف، وتحقيق التنمية وإعادة الحياة للمرافق والوحدات الإدارية.